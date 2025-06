FC Wittlingen gewinnt Double und kehrt in die Landesliga zurück

Mit seinem Bezirksligatipp in der BZ-Vorschau lag TuS-Trainer Sascha Müller, der glatt einen 8:7-Sieg seiner Mannschaft vorhersagte, gar nicht mal so weit entfernt vom tatsächlichen Resultat. Am Ende einer turbulenten Begegnung trennten sich beide Mannschaften in einem Acht-Tore-Spektakel unentschieden. Dabei verspielten die Hausherren in der zweiten Halbzeit ihren 4:1-Vorsprung, den die Zeller noch ausgleichen konnten. Der eingewechselte Finn Rünzi machte die Partie mit zwei Treffen nochmal scharf, nach dem 4:4 (83.) reichte es den Gästen indes nicht mehr zum wichtigen Siegtreffer. Nach dem Remis rutschte der FCZ auf den vierten Platz ab und hat nur noch eine kleine Chance auf den zweiten Rang. "Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften nicht gut verteidigt haben", resümierte Stettens Coach Sascha Müller. Der Zeller Trainer Michael Schwald sprach von einem "Auf und Ab. Nach dem 1:4-Rückstand haben wir Moral bewiesen ".

Tore: 0:1 Krumm (25./FE), 1:1 El-Ghazi (30.), 2:1 Covic (43.), 3:1, 4:1 beide El-Ghazi (47., 53.), 4:2 Rünzi (56.), 4:3 Toure (66.), 4:4 Rünzi (83.). Gelb-Rot: Ingrassia (90.+2/Lörrach-Stetten).

Zum kompletten Spieltagsbericht: SG FC Wehr-Brennet schießt den VfB Waldshut mit 14:1 in die Kreisliga (BZ-Plus)