Siegtreffer in der 97. Minute: Saskia Brunner (hier im roten Dress der ehemaligen SG mit den SF Schliengen) | Foto: Achim Keller
FC Wittlingen feiert Auftaktsieg nach turbulentem Spiel
Die Fußballerinnen des FC Wittlingen peilen die Rückkehr in die Verbandsliga an. Zum Start in die Landesliga gewinnt der Absteiger einen Krimi.
Wie lässt sich eine emotionale Achterbahnfahrt auf den Punkt bringen? "Wer nicht dabei war, hat was verpasst", fand Spielertrainerin Mona Reichert die treffenden Worte zum Auftritt ihres FC Wittlingen beim FC Weizen. In einem nervenaufreibenden Fußballspiel siegten die Wittlingerinnen mit 5:4 und legten nach elf Verbandsliga-Jahren und dem Abstieg in die Landesliga einen gelungenen Saisonstart hin.