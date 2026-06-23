FC Wittlingen fehlt nach starker Saison nur die Kirsche auf der Torte

„War es zu viel Druck?“ Bei den Fußballerinnen des FC Wittlingen herrschte nach der 1:6-Niederlage im Rückspiel beim FC Heitersheim pure Enttäuschung. | Foto: Norbert Kreienkamp

Aufstiegsspiele haben ihren Reiz. In der speziellen Atmosphäre sind die Emotionen intensiver. Doch so glückselig die Sieger sind, so unbarmherzig legt sich beim Verlierer die Enttäuschung über die erfolgreiche Arbeit eines ganzen Jahres. So sanken am Sonntag die Fußballerinnen des FC Wittlingen niedergeschlagen auf den Rasen. Im Rückspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga waren sie beim FC Heitersheim mit 1:6 unterlegen. Nach dem 2:0-Hinspielsieg hatten sie im Gesamtresultat mit 3:6 das Nachsehen.

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