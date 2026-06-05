FC Wittlingen angelt sich Cedric Heidenreich

Imad Kassem-Saad (links), sportlicher Leiter des FC Wittlingen, und Neuzugang Cedric Heidenreich | Foto: Verein

Knapp eine Woche nach dem Abstieg aus der Landesliga hat der FC Wittlingen eine Neuverpflichtung vermeldet, die der Verein als "absoluten Transfercoup" einstuft, der "die gesamte sportliche Leitung und das Trainerteam sehr stolz" mache. Vom bisherigen Ligakonkurrenten SV Weil wechselt Cedric Heidenreich ins Kandertal. Angesichts des Transfers blicke der sportliche Leiter Imad Kassem-Saad mit großer Zuversicht auf die kommende Saison in der Bezirksliga.

"Nachdem man im zentralen Mittelfeld zwei Abgänge zu verzeichnen hat, war Cedric unser Wunschkandidat", wird Kassem-Saad in der Vereinsmitteilung zitiert. Der 25-Jährige verfügt über Verbands- und Oberliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim Freiburger FC sowie in Niedersachsen (Arminia Hannover, VfB Hildesheim). Für den SV Weil kam Heidenreich in der abgelaufenen Landesliga-Runde auf 26 Einsätze (acht Tore, drei Vorlagen). Der Mittelfeldregisseur werde "die Lücke im Zentrum mehr als schließen", sind die Kandertäler überzeugt. "An ihn sind die Erwartungen entsprechend hoch, aber man ist sich sicher, dass er der Mannschaft seinen Stempel aufdrücken wird", so der FC Wittlingen weiter.