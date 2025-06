FC Wischhafen/Dornbusch: Männer und Frauen nun vereint

Die 1. Frauenmannschaft des SV Dornbusch wird ab der kommenden Spielzeit Teil des FC Wischhafen/Dornbusch. Damit sind nun auch die Frauen formell in die Vereinsstruktur integriert, die bislang ausschließlich die Herrenmannschaften des FC umfasste.

„Somit gehören wir nun ganz offiziell zu unseren Herren“, kommentieren die 1. Frauen auf ihrem Instagram-Kanal die Umbenennung. Die erste Frauenmannschaft wird in der kommenden Saison weiterhin in der 1. Kreisklasse auflaufen.

Der FC Wischhafen/Dornbusch stellt im Herrenbereich in der kommenden Saison drei Mannschaften: Die 1. Herren spielen in der Kreisliga, die 2. und 3. Herren jeweils in der 4. Kreisklasse.