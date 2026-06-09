FC Winterthur: Luigi De Donno übernimmt die U21

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Nach dem Abgang von Mario Cantaluppi zum FC Basel hat der FC Winterthur die Nachfolge auf dem U21-Trainerposten intern geregelt: Luigi De Donno übernimmt zur neuen Saison die Verantwortung für das Team in der 1. Liga.

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Cantaluppi als Assistenztrainer von Stefan Lichtsteiner zum FC Basel zurückkehrt.

Mit De Donno setzt der FCW nun auf eine bewährte Kraft aus den eigenen Reihen. Der 44-Jährige gehörte seit Anfang 2025 zum Trainerstab der 1. Mannschaft und war zuvor bereits erfolgreich für die U16, U18 und U19 der Winterthurer tätig.