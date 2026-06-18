FC Wildsteig/Rottenbuch verliert Torjäger-Duo: Einer geht auf Weltreise

Fußball; Saison 2026/26; Kreisliga; Titzian Henn (in Grün) im Auswärtsspiel beim TSV Peiting am 4. Oktober 2025 – Foto: Roland Halmel

Der FC Wildsteig/Rottenbuch muss künftig auf Fabian Kees und Tizian Henn verzichten. Zusammen erzielten sie vergangene Saison über ein Drittel der 47 FC-Tore.

Hubert Jungmann war schon gespannt, was die Gruppeneinteilung für die neue Kreisliga-Saison ergeben würde. „Das wird sicherlich interessant“, freute sich der Trainer des FC Wildsteig/ Rottenbuch . Wie in der vergangenen Runde ist wieder mit viel Qualität zu rechnen. Schließlich kehren mit dem VfL Denklingen , dem SV Polling, dem SV Ohlstadt, dem TSV Geiselbullach und dem BCF Wolfratshausen gleich fünf Vereine von der Bezirksebene in den Kreis Zugspitze zurück. Auf Denklingen und Geiselbullach wird der FC treffen, der zusammen mit Peiting und Altenstadt in die Kreisliga 2 umgruppiert wurde und dort vorwiegend auf Gegner aus dem Raum Landsberg und Fürstenfeldbruck treffen wird. „Das wird mit Sicherheit eine bärenstarke Liga“, ist Jungmann überzeugt, „da wird man sich warm anziehen müssen“.

FC Wildsteig/Rottenbuch startet am 30. Juni in die Vorbereitung

Bevor der Coach seine Kicker mit der nötigen Thermo-Wäsche ausstattet, möchte er ihnen ein anderes Spielsystem verordnen. In Zukunft beabsichtigt er zusammen mit seinem Co-Trainer Martin Hennebach die Spielgemeinschaft etwas offensiver auszurichten. „Man muss das ausprobieren“, sagt Jungmann. Er will zumindest den Versuch wagen, wenn er am 30. Juni mit der Vorbereitung beginnt. Bis die Saison Mitte August startet, ist dosiertes Training angesagt. Dienstag und Donnerstag wird geübt, auf eine weitere Einheit verzichtet er. „Ich finde diesen Rhythmus einfach gut“, stellt er klar. Wenn ab Mitte Juli die ersten Testbegegnungen anstehen, kommen seine Fußballer ohnehin auf drei Einsätze pro Woche.

Fabian Kees kehrt zurück zu seinem Heimatverein SC Böbing

Der FC-Trainer geht mit großem Optimismus in die Zukunft. Das letzte Spiel der abgelaufenen Saison gegen den Meister TuS Geretsried II hat ihm noch einmal vor Augen geführt, welches immense Potenzial in seinem Kader schlummert. „Wenn wir das öfter auf den Platz bringen, sind wir keine schlechte Mannschaft“, ist Jungmann überzeugt. Allerdings wird er personell Einbußen machen müssen. Mit Fabian Kees verliert er seinen gefährlichsten Torschützen, der im vergangenen Jahr für ein Dutzend Tore verantwortlich zeichnete. Der Stürmer kehrt zu seinem Heimatverein SC Böbing zurück.

Tizian Henn geht auf Weltreise, Oldie Josef Noder hängt ein Jahr dran

Verzichten muss der Coach vorerst auch auf Tizian Henn, der sich auf Weltreise begibt. Auch sein temporärer Verlust wiegt schwer, schließlich war der Angreifer für fünf Buden zuständig. Damit verliert Wildsteig/Rottenbuch ein Offensiv-Duo, das in der vergangenen Runde über ein Drittel der 47 Treffer erzielt hat. Immerhin bleibt dem Trainer Josef Noder erhalten. Der 39-Jährige hat sich zwar mit dem Gedanken beschäftigt, sportlich etwas kürzerzutreten, er hängt aber noch eine weitere Saison dran.

Noch keine Neuzugänge, doch der Kader ist breit aufgestellt

Neuzugänge kann der FC bislang noch keine vermelden. Allerdings ist der Kader groß und die Qualität hoch. Aus der Reserve soll Maximilian Stutz in der Ersten Mannschaft eingebaut werden. Der 20-Jährige ist im Mittelfeld ebenso eine Alternative wie Martin Zeller, der mittlerweile beruflich wieder in der Heimat beschäftigt ist. „Wir schauen mal, wie wir das gestalten“, freut sich Jungmann auf die kommenden Monate. Stark genug ist seine Mannschaft allemal aufgestellt, um eine gute Rolle in der Kreisliga zu spielen. Da ist es auch egal, ob sie in Gruppe 1 wie im vergangenen Jahr oder künftig in der Staffel 2 aufläuft.