FC Wildsteig/Rottenbuch trennt sich von Trainer Hubert Jungmann Kreisliga-Fußball von Oliver Rabuser · Heute, 08:37 Uhr · 0 Leser

Fotos Fussball: Rottenbuch-Wildsteig gegen Aying-Helfendorf, Kreisliga 2026 – Foto: Holger Wieland

Der Kreisligist hat einen seiner beiden Trainer kurz nach Beginn der Sommervorbereitung von seinen Pflichten entbunden.

Es gibt Entscheidungen, die im Sinne des großen Ganzen kompromisslos getroffen werden müssen, auch wenn sie einem persönlich nahegehen. Und so war Robert Streif ganz froh, dass das persönliche Gespräch zwischen ihm und Hubert Jungmann ein weitgehend harmonisches Ende fand. Freilich ändert die langjährige freundschaftliche Bande zwischen dem Abteilungsleiter und dem Trainer-Urgestein nichts an den Tatsachen. Kurz nach Beginn der Sommervorbereitung wurde Jungmann als einer von zwei Trainern des FC Wildsteig/Rottenbuch von seinen Pflichten entbunden. Differenzen mit dem Trainerkollegen Ursache für die Trennung war ein Dissens mit Spielertrainer Martin Hennebach, der nicht zum ersten Mal offenkundig wurde. „Es gibt unterschiedliche Auffassungen über die spielerische Ausrichtung der Mannschaft.“ Damit trägt Streif die offizielle Sprachregelung vor – ergänzt durch einen in derartigen Situationen gerne verwendeten Textbaustein: „unterschiedliche Ansichten von Taktik und Spielanlage“. Jungmann fuhr sich beim FC keineswegs wegen des immer mal wieder kolportierten Generationenkonflikts fest. Ganz im Gegenteil: „Hubbi hat uns in der einen Saison unheimlich weitergeholfen“, beteuert der 59-jährige FC-Fußballerchef. Bestätigt wurde das durch die Rückmeldungen einiger Spieler, die Jungmann den Abschied nicht zwingend einfacher machen. „Das war sehr positiv für mich und hat mir gezeigt, dass ich nicht viel falsch gemacht habe“, so Jungmann.

Doch gab es für die Verantwortlichen aus Wildsteig und Rottenbuch keine echte Alternative zu dieser Entscheidung. Hennebach ablösen wollte man auf keinen Fall. Der 32-Jährige ist ein Eigengewächs und gewillt, noch eine Zeit lang weiterzuspielen. Und so kam es unvermeidlich zur Trennung von seinem Peißenberger Trainerkollegen. „Persönlich tut es mir sehr leid“, betont Streif. „Wir sind zwei Typen, die ähnlich direkt und emotional sind.“ Streif räumt ein, dass die Kontroversen in einigen Fragen des Fußballs nicht zum ersten Mal aufploppten. Bereits wegen der allenfalls ausreichenden Leistungen in der abgelaufenen Rückserie schieden sich die Geister. „Da haben wir jeweils versucht, alles zu glätten und von Null anzufangen“, betont Streif. Doch als Jungmann vor gut einer Woche aus seinem Urlaubsdomizil bei Hennebach anrief, um über die Trainingsplanung zu sprechen, konnte der mit seiner Meinung nicht mehr hinter dem Berg halten. Der 63-Jährige fiel aus allen Wolken. „Da habe ich schon zwei, drei Tage gebraucht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe“, berichtet Jungmann. Vorsorglich verpasste Streif Hennebach und der Mannschaft einen Maulkorb, um öffentlich keine zwei Lager zu schaffen. „Das regeln wir als Vorstandschaft“, so Streif. Ihm ist Jungmanns Leumund überaus wichtig. Und aus FC-Sicht gebe es keinerlei Gründe, warum jemand beschädigt zurückbleiben solle. „Wir haben den Hubbi nicht rausgeworfen, sondern haben uns im Einvernehmen getrennt“, stellt Streif klar. „Es bleibt nichts Schlechtes hängen.“