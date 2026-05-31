FC Wildsteig/Rottenbuch treibt den neuen Meister fast zur Verzweiflung

Fotos Fussball Wildsteig_Rottenbuch-Geretsried2,, Fußball, Kreisliga 1, Zugspitze. – Foto: Holger Wieland

Der TuS Geretsried II holte sich mit einem 2:2 die Meisterschaft in der Kreisliga 1. Bis acht Minuten vor Schluss lagen die Gäste beim FC Wildsteig/Rottenbuch noch zurück.

Die Freude beim Anhang vom TUS Geretsried II war nach dem Schlusspfiff riesig. Trainer, Ersatzspieler und die mitgereisten Fans stürmten auf das Spielfeld und feierten ihre Mannschaft. Der Punktgewinn durch das 2:2 beim FC Wildsteig/Rottenbuch war ausschlaggebend dafür, dass die Geretsrieder den Titel in der Kreisliga 1 holten. Die Gastgeber durften sich auf die Fahnen schreiben, den neuen Meister bis zum Abpfiff gefordert zu haben.

Geretsried begann stark und ging früh durch einen schön herausgespielten Konter durch Fabian Pech in Führung (5.). Bereits im Gegenzug hatte der FC Pech, dass der Schuss von Roman Hindelang an die Hand eines Geretsrieder Verteidigers nicht durch einen Elfmeter geahndet wurde. Die Hausherren agierten auf Augenhöhe und kamen ebenfalls zu vielen Chancen. Einen Fernschuss von Roman Hindelang lenkte der Geretsrieder Keeper Lukas Günther stark über die Latte. Den dem Spielverlauf nach verdienten Ausgleich erzielte der FC nach der Pause: Ein Konter über Roman Hindelang landete nach einem Patzer des Torwarts zum Ausgleich im Netz (51.).

Die Wildsteiger und Rottenbucher blieben gefährlich. Bei einem Foul an Roman Trainer im Sechzehner blieb der Pfiff des Schiedsrichters noch aus. Beim nächsten Angriff stürmte Tobias Trainer in Richtung TuS-Tor und wurde von Lukas Schier im Strafraum von den Füßen geholt. Den nun gegebenen Elfmeter versenkte Fabian Kees in die Maschen (59.) – für den Torschützen war es das letzte Spiel im FC-Dress. Die Nervosität auf der Geretsrieder Bank steigerte sich sichtlich. Sämtliche zehn Ersatzspieler wurden zum Aufwärmen geschickt. Zu diesem Zeitpunkt lag der TuS hinter dem direkten Konkurrenten Lenggries (2:1 gegen Peiting) im Hintertreffen. Den erlösenden Ausgleich für Geretsried schaffte Christoph Klein per Kopf nach einer Ecke (78.). In der Folge wurde jede Geretsrieder Aktion vom TuS-Anhang lautstark gefeiert. Die ganze Spannung der Schlussminuten entlud sich mit dem Jubel nach dem Abpfiff.

Die Gastgeber waren zufrieden: „Wir haben eine Super-Partie abgeliefert, eine überragende Mannschaftsleistung gezeigt und hatten den verdienten Meister am Rande der Niederlage“, sagte Spielertrainer Martin Hennebach. „Hut ab vor der Mannschaft, heute war ein brutaler Wille da“, ergänzte Kollege Hubert Jungmann. Spieler und Verantwortliche beim FC sind jetzt froh um die mehrwöchige Fußballpause.