FC Wildsteig/Rottenbuch sichert Klassenerhalt, Burggen/Bernbeuren in der Relegation

TSV Burggen/Bernbeuren vs FC Wildsteig/Rottenbuch 1:3, 2026, Kreisliga 1, Zugspitze, Fußball – Foto: Roland Halmel

Der FC Wildsteig/Rottenbuch hat den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 perfekt gemacht. Das Derby bei Burggen/Bernbeuren begann wegen einer Verletzung eine Stunde später.

Einen Punkt hat der FC Wildsteig / Rottenbuch noch gebraucht, um unbeschwert in seine letzte Saison-Partie in der Kreisliga 1 gehen zu können. Die Zielvorgabe übertraf der FC durch einen 3:1-Auswärtserfolg beim TSV Burggen /Bernbeuren. „Nach der durchwachsenen Rückrunde war das eine gute Leistung und ein verdienter Sieg“, resümierte FC-Coach Hubert Jungmann zufrieden.

Die Niederlage war derweil für den TSV zu verschmerzen, weil schon vor dem Anpfiff klar war, dass er nicht mehr direkt absteigen konnte. Grund dafür war die Niederlage am Tag davor gegen Murnau II. „Gottseidank ging es für uns um nichts mehr“, sagte TSV-Trainer Patrick Landes. Allerdings haderte der TSV mit Verletzungspech. „Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, bei denen es aber hoffentlich nicht so schlimm ist“, sagte Landes. Schlimmer hatte es im Spiel davor den Keeper der zweiten Mannschaft von Burggen/Bernbeuren erwischt. Der verletzte sich so schwer, dass die Partie in der A-Klasse 8 nach einer guten Stunde abgebrochen werden musste. Durch die Versorgung des Verletzten, der mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, begann das Derby eine Stunde später.

Der FC legte los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. „Die ersten 20 Minuten waren top“, urteilte Jungmann. Fabian Kees (2.) und Roman Trainer (4.) hatte jeweils nur knapp den Führungstreffer verpasst. Darüber hinaus wäre ein Elferpfiff möglich gewesen. „Den kann man geben“, meinte Landes zur Situation, in der Semjon Lory seinen Gegenspieler Fabian Maier zu Fall (10.) gebracht hatte. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm. Nach der Möglichkeit von Anton Hofmann (15.) fanden die Hausherren langsam besser ins Spiel. Beim Pfostentreffer von Maier (26.) hatte der TSV, der im Anschluss gleich fünf Spieler im Block wechselte, aber Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Kurz vor der Pause durften die Gastgeber jubeln, weil Matthias Lory (40.) einen Schuss von Daniel Glatzl (40.) zum 1:0 ins Tor abfälschte. „Dann haben die Jungs wieder zu überlegen angefangen“, grummelte Jungmann.

Nach einer knappen Stunde besserte sich seine Laune, da Tobias Trainer für den FC zum 1:1 (57.) abstaubte. „Da hatten wir auch mal Glück“, erklärte Jungmann, der im Anschluss frische Kräfte brachte, die für mehr Schwung beim FC sorgten. Kurz vor seiner Auswechslung schlug dann auch noch Florian Müller zu. Sein direkt getretener Freistoß vom Strafraumeck landete zum 2:1 (76.) im Kasten. „Bis dahin waren wir nicht mehr im Spiel, erst danach ging noch mal ein Ruck durchs Team“, meinte Landes. Lory verpasste den Ausgleich auch nur knapp. Aus kurzer Distanz verhinderte FC-Keeper Hannes Greinwald den Einschlag. In Überzahl, Luis Kögel hatte Gelb-Rot (88.) gesehen, besorgte Max Berchtold (90.+2) in der Nachspielzeit mit seinem Kontertreffer das 3:1.