FC Wildsteig/Rottenbuch: Rustikale Art von Trainer Jungmann stößt bei Spielern auf Kritik

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Trainer Hubert Jungmann vom FC Wildsteig/Rottenbuch im Oktober 2025 – Foto: Roland Halmel

Die Spieler des FC Wildsteig/Rottenbuch haben ihren Trainer Hubert Jungmann wegen seiner rustikalen Art kritisiert. Zwei Spieltage vor Saisonende muss der FC aufpassen, nicht in die Relegationsränge abzurutschen.

In den vergangenen Tagen fühlten sich Johannes und Hubert Jungmann Junior dazu berufen, ihren Vater mal ins Gebet zu nehmen. „Papa, du kannst nicht immer so draufhauen“, mahnten die Söhne. Der Trainer des FC Wildsteig/Rottenbuch hatte vor zwei Wochen seinem Ärger Luft verschafft und sich über die Einstellung seiner Kicker in Rage geredet. Bei einer gemeinsamen Aussprache verspürte der Coach jedoch starken Gegenwind und musste ein wenig zurückrudern. „Ich bin alt“, bat der Zerknirschte hernach um Verständnis. „Auch ich mache manchmal Fehler.“

Mit seinen 63 Lenzen gehört der Coach einem Jahrgang an, der in seiner Jugendzeit noch von der Nachkriegsgeneration trainiert wurde. Die Sitten waren rau, die Maßnahmen knallhart. Nach seinem ersten Einsatz bei den Herren, bei dem der Jungspund gleich seine ersten Treffer zum Sieg beisteuerte, landete er für Wochen auf der Ersatzbank. Jungmann hatte sich erdreistet, seinen persönlichen Erfolg etwas zu lautstark zu feiern, was seinen damaligen Trainer auf die Palme brachte. Damit war er erst einmal weg vom Fenster.

Inzwischen hat der Rentner die Erfahrung gemacht, dass er mit solchen Methoden in der heutigen Zeit nicht besonders weit kommt. Zu sensibel sind die Seelen seiner Spieler. Daran ließen sie auch keinen Zweifel. „Die Ansprache sei von meiner Seite zu negativ“, wurde der Coach von seinen Schützlingen gemaßregelt. Verstört zeigten sie sich auch, als Jungmann und Co-Trainer Martin Hennebach in der Partie gegen Geretsried einmal nicht einer Meinung waren. Wie gut, dass sich Hubert, Martin und die Mannschaft jetzt wieder lieb haben. „Alles ist vom Tisch“, verkündete Jungmann. Aber noch nicht ganz. Erkämpfte sich der Fußballclub im Anschluss an seine Gesprächstherapie ein Remis gegen starke Peitinger, verlor er die folgende Partie beim MTV Berg mit 0:2. Aus dem erhofften Befreiungsschlag am Starnberger See wurde ein Schlag ins Wasser.

Zwei Spieltage vor dem Saisonfinale läuft der aktuelle Tabellenachte der Kreisliga 1 Gefahr, noch in der Relegation zu landen, sollte er seine beiden ausstehenden Partien beim TSV Burggen/Bernbeuren und gegen die Reserve des TuS Geretsried verlieren. So unrealistisch ist dieses Szenario nicht. Die Mannen vom Auerberg kämpfen mit aller Macht gegen den direkten Abstieg in die Kreisklasse, was sie am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Sieg über den TSV Peiting eindrucksvoll bestätigten. Und der TuS bekommt im Titelrennen mit dem Lenggrieser SC die zweite Luft und darf sich keinen Ausrutscher erlauben.

Es ist also gut möglich, dass es in den kommenden Wochen beim FC ordentlich Biss braucht, um eine Extra-Runde nach dem offiziellen Saisonende in der Relegation zu vermeiden. Nur wie soll der Trainer seinen Streichelzoo jetzt ansprechen? Jungmann ist durch die jüngsten Erfahrungen und den Tadel seiner Söhne jedenfalls etwas vorsichtiger und diplomatischer im Umgang mit seinen Kickern geworden. „Es gibt Spieler, die da ein bisschen weicher sind und das nicht packen“, hat er festgestellt.