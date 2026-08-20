FC Wildsteig/Rottenbuch: keine Punkte und eine schwere Verletzung

Fotos Fussball: Rottenbuch_Wildsteig - Türkenfeld 16.08.26, Kreisliga – Foto: Holger Wieland

Der FC Wildsteig/Rottenbuch hat gegen den TSV Oberalting 2:3 verloren. Wirklich schlimm aus FC-Sicht war allerdings die schwere Verletzung von Roman Trainer.

Gerade hatte der FC Wildsteig/Rottenbuch nach einem 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen den TSV Oberalting den Ausgleich erzielt, da ertönte im direkten Gegenzug der Pfiff des Schiedsrichters. Ein ungestümes Einsteigen eines FC-Akteurs an der Strafraumgrenze wurde mit einem Elfmeter, dem bereits zweiten in dieser Partie, geahndet, den die Gäste in der Nachspielzeit sicher verwandelten. Damit hatte der FC mit 2:3 (0:2) verloren. Nach zwei Partien steht er mit nur einem einzigen Zähler auf der Habenseite da. Wesentlich tragischer als das Endergebnis wiegt jedoch die erneute schwere Knieverletzung von Roman Trainer, der in der 25. Minute ohne Gegnereinwirkung zu Boden sank, sich ans Knie fasste und vor Schmerzen schrie.

Oberalting dominierte die erste Hälfte, war bissiger, präsenter in den Zweikämpfen, eroberte viele Bälle und kam zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Ganz anders die Hausherren: „Unser Passspiel war schlecht, wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen und eine katastrophal schwache erste Halbzeit gezeigt“, räumte FC-Trainer Martin Hennebach ein. Der Auftritt der Heimmannschaft wurde durch die Verletzung von Roman Trainer noch schlechter. Immer wieder gingen bange Blicke der Mitspieler zu ihrem deprimiert dasitzenden Kameraden, was die Verunsicherung zusehends steigerte.

Oberalting zeigte sich dagegen wenig beeindruckt und nutzte seine Möglichkeiten. Nach einem Foul von Fabian Maier am Strafraumeck gegen Patrick Feicht entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. FC-Schlussmann Johannes Greinwald wehrte den ersten Versuch von TSV-Kapitän Moritz Dreher zwar ab, er konnte den Ball im Nachfassen aber nicht erreichen. So konnte Dreher die Kugel über Greinwald hinweg ins Netz befördern (36.). Nur wenig später der nächste Nackenschlag für die Gastgeber. Eine Hereingabe vollendete Ben Dotterweich sehenswert per Seitfallzieher – 2:0 (40.). Und es hätte noch schlimmer kommen können: Ein weiterer Kopfball von Dotterweich landete an der Querlatte, zudem bewahrte FC-Schlussmann seine Mannschaft einige Male vor einem höheren Rückstand.

In der zweiten Hälfte wurde der FC aktiver und sogleich belohnt. Nach einem Steckpass von Stefan Müller schob Fabian Maier zum 1:2 ein (56.). Einen Kopfball von Adrian Niggl kratzten die Oberaltinger noch auf der Linie, weitere Abschlüsse von Stefan Müller, Roman Hindelang und Adrian Niggl brachten ebenfalls keinen Erfolg. Oberalting war jetzt gehörig unter Druck und suchte sein Heil nur noch in langen Bällen. Die Partie wurde zunehmend hitziger und der unsicher wirkende Schiedsrichter Maximilian Haas entschied bei sämtlichen strittigen Entscheidungen zugunsten von Oberalting.

Schließlich schien es doch noch ein versöhnliches Ende für den FC zu geben, nachdem Fabian Maier einen Freistoß aus 20 Metern wunderschön zum 2:2 ins Kreuzeck befördert hatte (90.). Nach dem unnötigen Foul von Maxi Stutz und dem verwandelten Elfmeter (90.+4) war die Niederlage der Gastgeber jedoch amtlich. „In der zweiten Halbzeit haben wir Willen und Leidenschaft gezeigt und hätten uns einen Punkt verdient gehabt“, konstatierte Hennebach.