FC Wildsteig/Rottenbuch kassiert erste Pleite im Jahr 2025: „Es hat nicht sollen sein“

Vier Mal ist der FC Wildsteig/Rottenbuch nach der Winterpause in der Kreisliga 1 ungeschlagen geblieben. Im fünften Spiel hat es die Pfaffenwinkler erwischt.

Durch zwei nahezu identische Gegentreffer in der Anfangsphase unterlagen sie bei der SG Aying/Helfendorf mit 0:2. Fabian Lindauer hatte hinterher eine klare Meinung. „Mund abwischen und nächste Woche im Heimspiel besser machen“, sagte der Trainer. Dann kommt die Reserve des TuS Geretsried nach Rottenbuch, und wieder wird es für die Wildsteiger darum gehen, den Anschluss an die Spitze zu halten.

Am Helfendorfer Sportplatz gelang das mehr schlecht als recht. Zwar sorgten die vielen Gänseblümchen auf dem Rasen für beste Frühlings- und Osterstimmung. Zu lachen aber hatten nur die Hausherren etwas. Sie schwenkten das Match gleich mit dem ersten Angriff auf ihre Seite. Ein Heber von Jean-Luca Dötsch über die FC-Abwehrkette fand den Weg zu Benedikt Wohlschläger, der alleine vor Tormann Andreas Greinwald keinerlei Probleme mit dem Vollzug hatte. „Ist natürlich immer ein Dämpfer“, kommentierte Lindauer den „sehr unglücklichen Start.“

Die Gäste hatten in Summe deutlich mehr Ballbesitz, die Elf von Thomas Dötsch (früher unter anderem Coach beim FC Penzberg) warf indes klare Vorteile in puncto Ökonomie ins Feld. Nach gleichem Strickmuster fiel das zweite Tor, bei dem abermals Wohlschläger nach einem Lupfer über die hinterste Linie des FC an den Ball kam.