FC Wildsteig/Rottenbuch: Im Kollektiv das Saisonziel erreichen

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Tizian Henn (in Ro, links) und Roman Trainer im Heimspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuren am 19. Oktober 2025 – Foto: Holger Wieland

Das war auch fast das einzige, was in den vergangenen Wochen nicht optimal lief. Ansonsten brachten die Vorbereitungsspiele starke Leistungen und gute Ergebnisse gegen renommierte Gegner. Von der Reserve des TSV Murnau (1:1) trennte man sich ebenso unentschieden wie vom FC Blonhofen (4:4) und vom FC Issing (1:1). Die Generalprobe beim SV Fuchstal gelang, der FC siegte 2:1. „Die Vorbereitung war sehr gut“, zog Hennebach ein positives Fazit.

Während der Vorbereitung konnte Martin Hennebach bereits die ersten Gegner inspizieren. Weil der Trainer des FC Wildsteig / Rottenbuch insgeheim damit gerechnet hatte, dass seine Mannschaft wieder in die Kreisliga 1 gesteckt wird, machte er auch Testspiele gegen den FC Issing und den SV Fuchstal aus. „Das war ein bisschen unglücklich“, gab er im Nachhinein zu. Wie es der Teufel wollte, wechselten die Ammertaler in die Gruppe 2, in der die Vergleiche mit den beiden Sparringspartnern zum Pflichtprogramm gehören.

Torjäger Fabian Kees ist zu seinem Heimatverein SC Böbing zurückgekehrt

Dass fast alles wie am Schnürchen klappte, war nicht unbedingt zu erwarten. Die Spielgemeinschaft hat einige Ausfälle zu kompensieren. Mit Fabian Kees, der zu seinem Heimatverein SC Böbing zurückkehrte, verlor Hennebach seinen torgefährlichsten Stürmer der vergangenen Saison. „Er hinterlässt eine große Lücke“, gibt der Coach unumwunden zu. Verzichten muss er auch auf Tizian Henn, der in den nächsten Monaten die Welt erkundet, und auf Martin Zeller, der schulisch stark eingespannt ist.

Roman Leitner und Spielertrainer Martin Hennebach fehlen in den kommenden Wochen

Schwer zu schaffen machen dem Team auch verletzungsbedingte Ausfälle. Roman Leitner muss sich nach seinem Kreuzbandriss noch bis zur Winterpause gedulden, bis er wieder mit dem Fußballspielen beginnen kann. Auch Hennebach wird so lange passen müssen. Erst vor einer Woche stellte sich heraus, dass er sich bereits im Frühjahr einen Innenbandriss mit Knorpelschaden im Knie zugezogen hatte. Zwar kann er das Training leiten, aber er kann sein Team vorerst nicht mehr aktiv auf dem Platz unterstützen.

Wir müssen über das Kollektiv kommen.

FC-Spielertrainer Martin Hennebach

Der Coach hat daraus die Konsequenzen gezogen und seinen Mannen ein Spielsystem verordnet, das sich an den Stärken seiner Kicker orientiert. „Wir müssen über das Kollektiv kommen.“ Er setzt auf den Zusammenhalt, der beim FC seit eh und je großgeschrieben wird. Die Vorbereitung hat gezeigt, dass die Spieler begriffen haben, dass sie persönlich gefordert sind, wenn der Verein in dieser Saison seine Ziele erreichen will. „Die Mannschaft hat noch einen Schritt nach vorn gemacht“, ist Hennebach überzeugt, dass es an Motivation und Einsatz nicht fehlen wird.

Zum Saisonstart ein Heimspiel gegen den TSV Türkenfeld

Anders wird es auch nicht möglich sein, wenn diesen Sonntag (16. August) die Saison mit dem Heimspiel gegen den TSV Türkenfeld (15 Uhr, Wildsteig) beginnt. Es ist ein Gegner mit einem ähnlichen Profil wie der FC. Die Gäste kassieren wenig Tore, sie schießen aber auch kaum welche. Umso wichtiger wird ein guter Start für die Spielgemeinschaft sein. Der Trainer rechnet mit einer schweren Saison in einer Gruppe mit zahlreichen unbekannten Gegnern. „Wir wollen schnell den Klassenerhalt fix machen“, gibt Hennebach als Ziel aus.

Ihm ist aber bewusst, dass diese Saison gerade wegen der vielen Absenzen auch einer Gratwanderung gleichkommt. „So viel darf nicht mehr passieren“, hofft er, dass sein Team von weiteren Verletzungen verschont bleibt. Zwar verfügen Wildsteig und Rottenbuch über ein großes Reservoir an motivierten Kickern, doch nicht alle von ihnen besitzen die Qualität, sich in der Kreisliga kontinuierlich auf hohem Niveau zu präsentieren.