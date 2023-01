FC Wil: bester Aufsteiger Frauen NLB - Rückblick Herbstrunde

Letztes Jahr spielten die Frauen von Cheftrainer Florian Holenstein noch in der 1. Liga. Doch über die Jahre haben sich die Ostschweizerinnen immer wieder gut mit jungen Spielerinnen aus grossen Vereinen verstärken können. Zu Beginn dieser Saison war der Königinnentransfer die WSL-erprobte Alana O’Neill, die vom Meister FCZ verpflichtet werden konnte. Somit steht der Aufsteiger nicht ganz unerwartet an der Spitze des Verfolgerfeldes nach dem Herbsthalbjahr.

Wer hat enttäuscht?

Eine schwierige Frage, wenn ein Aufsteiger in der Aufstiegssaison bei Halbzeit auf dem vierten Tabellenplatz überwintert. Will das Haar in der Suppe noch gefunden werden, kann vielleicht Sarah Böhi genannt werden. Letztes Jahr noch mit mehr als einem Tor pro Spiel, scheint sich die junge Akteurin eine Liga höher noch schwer zu tun. Aber auch hier gilt, sie ist ein junges Talent, das im Frühling wieder ganz anders performen könnte.

