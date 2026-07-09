FC Wiedenest-Othetal verstärkt sich mit sieben Neuzugängen

Vom VfR Marienhagen II wechselt Kamil Koc nach Wiedenest. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler wohnt bereits in Wiedenest und hat sich nicht zuletzt aufgrund der örtlichen Verbundenheit für den FCWO entschieden.

Aus dem Nachbarkreis stoßen gleich drei Spieler vom RSV Listertal zum Kader der Mannschaft hinzu. Mit Yannick Czernotzky, Maik Reis und Nick Bochen gewinnt der FCWO drei ambitionierte Akteure, die den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben und zusätzliche Qualität mitbringen sollen.

Besonders erfreulich ist zudem die Verpflichtung von Mirco Ristic. Das Torhütertalent kommt aus der A-Jugend des TuS Reichshof zurück zum FC Wiedenest-Othetal. Ristic verbrachte bereits viele Jahre seiner Jugendzeit beim FCWO und kehrt nun zu seinem ehemaligen Verein zurück, um die ersten Schritte im Seniorenbereich zu gehen.

Alle bringen großes Potenzial

Mit Sean Löpprich kehrt ein bekanntes Gesicht nach anderthalb Jahren beim SV Frömmersbach zum FC Wiedenest-Othetal zurück. Die Verantwortlichen freuen sich sehr über seine Rückkehr. Der defensiv vielseitig einsetzbare Spieler soll seine Qualitäten künftig wieder im Trikot des FCWO einbringen.





Ebenfalls neu im Kader ist Sebastian Schelenz. Er ist vor Kurzem nach Bergneustadt gezogen und möchte beim FC Wiedenest-Othetal wieder aktiv in den Fußball einsteigen. Mit ihm sichern sich die Neustädter langjährige Erfahrungen und erweitern die Breite des Kaders zusätzlich.





Die Verantwortlichen zeigen sich mit den Verpflichtungen äußerst zufrieden. Der 2. Vorsitzende Clemens Riegel, Teammanager Samet Caylak sowie der neue Trainer Christian Böhm sind sich einig, dass die Neuzugänge sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zum Verein passen.





„Wir freuen uns sehr, dass sich die Spieler für den FC Wiedenest-Othetal entschieden haben. Alle bringen großes Potenzial mit und passen hervorragend in unsere Mannschaft sowie in unser Vereinsumfeld. Besonders schön ist es natürlich, wenn Spieler aus der Region oder ehemalige Jugendspieler den Weg zu uns finden“, so die Verantwortlichen unisono.





Verlassen haben den Verein hingegen Jan Töpler und Dominik Melcher, die sich dem TuS Reichshof anschließen, sowie Marlon Schultze, der künftig für den SSV Bergneustadt auflaufen wird. Der FCWO bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und ihr Engagement und wünscht ihnen sowohl sportlich als auch privat alles Gute für die Zukunft.



