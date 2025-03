FC Wettswil-Bonstetten nimmt Tabellenspitze ins Visier 

In der Affiche Freienbach (12.) gegen Wettswil-Bonstetten (2.) lag die Favoritenrolle klar seitens der neun Punkte mehr aufweisenden Ämtler.

Freienbach war in der Folge nicht imstande, zu reagieren. Sicherlich lag es auch daran, dass die Ämtler weiter powerten. Ein Freistoss von Jan Loosli zischte um Handbreite am Lattenkreuz vorbei, später parierte Yanz einen Kopfball spektakulär.

WB betrieb erfolgreich Forechecking. Immer wieder wurden die Heimischen zu Fehlpässen verleitet. Nach zehn Minuten verfehlte WBs David Brunner mit seinem Kopfball das Gehäuse noch knapp, kurz darauf war sein Verteidigerkollege Yannick Waser, ebenfalls per Scheitel, zum 1:0 erfolgreich.

Aufgrund zahlreicher Verletzter war WB gezwungen, einige Spieler-Rochaden vorzunehmen. Dennoch übernahm es sofort und unbekümmert die Initiative. Captain Flavio Peter offenbarte sich bereits in Minute zwei eine Grosschance, die Freienbachs Keeper Diego Yanz brillant zunichte machte.

Flavio Peter erzielt per Strafstoss das 2:0 für die Ämtler. – Foto: Kaspar Köchli

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. WB kombinierte sich elegant durch die gegnerischen Reihen. Am Ende der Aktion passte Gabriel Di Battista auf den mitgelaufenen Brian Bellis, der rustikal vom Ball getrennt wurde.

Kurz vor Ablauf der ersten Hälfte versuchte WB nochmals sein Glück – und fand dieses in Form eines gegnerischen Geschenks. Gian Wick wurde unsanft in den Würgegriff genommen und dem unmittelbar danebenstehenden Unparteiischen blieb keine andere Wahl, als auf Elfmeter zu entscheiden. Peters platzierter Schuss bedeutete die 2:0-Pausenführung für die Gäste.

Die Partie wurde nun ein bisschen ruppiger, blieb aber fair. Die Ämtler sorgten immer wieder durch schnell vorgetragene Konterangriffe für Aufregung in der Freienbacher Defensive. So auch nach einer Stunde. Der pfeilschnelle Marc Figueiredo setzte sich auf der rechten Aussenbahn unwiderstehlich dribbelnd durch und bediente mit einem Zuckerpass Eren Öner, der kaltblütig vollendete. Schlichtweg ein Traumtor in Entstehung, Dynamik und Abschluss.

Die Märchler versuchten, sich aufzustemmen. Es blieb beim Versuch. An diesem Tag waren sie chancenlos. Und wurde ein weiter Ball Richtung WB-Hoheitsgebiet geschlagen, klärte dort vor allem Waser mit seinen ausserordentlichen Kopfballqualitäten. Die Ämtler führten die Partie souverän zu Ende.

Bei inzwischen 19 Spielen kassierten sie erst 15 Gegentore, was beste Bilanz der gesamten 1. Liga bedeutet. Und nachdem Leader Kreuzlingen überraschend verlor, beträgt der Abstand auf Rang eins nur noch drei Punkte.

WB-Trainer Stephan Lichtsteiner zeigte sich zufrieden: «Wir waren sofort in der Partie, sehr initiativ und erspielten uns sogleich Chancen. Hinten liessen wir nichts zu.» Und er fügte schmunzelnd an: «Okay, einen Treffer mehr aus dem Spiel heraus wäre aufgrund unserer Chancen nicht falsch gewesen.»

Auf der Gegenseite gab Diego Yanz, Torhüter und bester Freienbacher, unumwunden Auskunft: «Da gibt es nichts schönzureden, das war einfach sehr schlecht von uns. Es beginnt schon bei den Zweikämpfen, die wir nicht angenommen haben und so auch nicht gewinnen konnten.»

WB möchte seinen Schwung in den Cup mitnehmen. Am nächsten Samstag gastiert Portalban/Gletterens in Wettswil. Der Sieger dieser Begegnung qualifiziert sich für die erste Hauptrunde und könnte mit Losglück auf einen Super-League-Verein treffen.