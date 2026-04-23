FC Wesuwe verpasst Spitzenposition Nach 2:2-Unentschieden beim TuS Aschendorf von Gerry Grave · Heute, 03:10 Uhr · 0 Leser

Im Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga Mitte-Nord Emsland hat der FC Wesuwe wertvolle Punkte liegen lassen. Beim Auswärtsspiel gegen TuS Aschendorf gelang lediglich ein 2:2-Unentschieden.

Damit bleiben die Wesuweer zwar weiterhin im Kampf um die Tabellenspitze, verpasste es jedoch, selbst die Führung in der Liga zu übernehmen. Die Gelegenheit, dies zu korrigieren, bietet sich am Donnerstag, den 30.4., im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel gegen den SV Raspo Lathen.







Die Begegnung begann verhalten, geprägt von taktischer Vorsicht. Die Wesuwe-Spieler schienen ihren Fokus vor allem auf die bevorstehende Partie gegen Raspo Lathen zu richten und agierten dementsprechend zurückhaltend. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber aus Aschendorf die aktivere Mannschaft und zeigten eine zielstrebigere Spielanlage. Chancen blieben jedoch zunächst Mangelware. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Maik Fuchs für TuS Aschendorf die Führung, die durch einen gelungenen Angriff vorbereitet wurde. Dieser Treffer gab den Hausherren Auftrieb, sodass sie in der 70. Minute durch Kevin Winnen auf 2:0 erhöhen konnten.







Erst in der Schlussphase begann Wesuwe, sein Potential abzurufen. Angeführt von Torjäger Henk Gröninger, der per Kopf den Anschlusstreffer erzielte, zeigte die Mannschaft mehr Offensivdrang. Fünf Minuten vor Spielende sorgte Henri Schnieders mit einem sehenswürdigen Freistoßtor schließlich für den Ausgleichstreffer zum 2:2. In der verbleibenden Spielzeit ergaben sich noch einige gute Möglichkeiten für die Gäste, die allerdings ungenutzt blieben. Somit endete die Partie mit einer Punkteteilung.





Für den TuS Aschendorf stellt das Remis einen Rückschlag dar. Im Abstiegskampf benötigten sie Punkte, um ihre Situation zu verbessern und sich luftiger im Tabellenkeller zu platzieren. Das Unentschieden lässt den Kampf um den Klassenerhalt weiterhin offen, was die Mannschaft in den verbleibenden Spielen vor große Herausforderungen stellt.



Aus Sicht des FC Wesuwe ist das Ergebnis hingegen zwiespältig zu bewerten. Einerseits konnten sie, trotz anfänglicher Zurückhaltung, zumindest einen Punkt sichern und bleiben somit an der Tabellenspitze dran. Andererseits verspielen sie durch das späte Comeback die Gelegenheit, selbst an die Spitze zu rücken und sich eine komfortablere Ausgangslage für die restliche Saison zu schaffen. Die konzentrierte Vorbereitung auf das kommende Spitzenspiel gegen den SV Raspo Lathen wird wichtig sein, um den eigenen Anspruch auf den Meistertitel unter Beweis zu stellen.



