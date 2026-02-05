FC Wesuwe testet in den Niederlanden

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Freitagabend, dem 6. Februar, findet in den Niederlanden das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Wesuwe und BV Clusorth-Bramhar statt. Anstoß ist um 19:30 Uhr im CEC-Sportpark in Emmer-Compascuum, nahe der Grenze bei Fehndorf und Rütenbrock.
Gespielt wird auf Kunstrasen. Die Adresse lautet: Kijlweg 8, Emmer-Compascuum. Deutsche Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, und die 'Kantine' ist geöffnet. Dort können Sie Bier und andere Getränke kaufen.