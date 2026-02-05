 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

FC Wesuwe testet in den Niederlanden

von Gerry Grave · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

Am Freitagabend, dem 6. Februar, findet in den Niederlanden das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Wesuwe und BV Clusorth-Bramhar statt. Anstoß ist um 19:30 Uhr im CEC-Sportpark in Emmer-Compascuum, nahe der Grenze bei Fehndorf und Rütenbrock.

Gespielt wird auf Kunstrasen. Die Adresse lautet: Kijlweg 8, Emmer-Compascuum. Deutsche Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, und die 'Kantine' ist geöffnet. Dort können Sie Bier und andere Getränke kaufen.