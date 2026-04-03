FC Wesuwe setzt Kurs Richtung Meisterschaft 4:2-Erfolg gegen SV Rot-Weiβ Heede von Gerry Grave · 03.04.2026, 17:48 Uhr · 0 Leser

In einem Duell, das auf dem Papier ein Aufeinandertreffen David gegen Goliath versprach, bewies der FC Wesuwe eindrucksvoll seinen guten Form in der Kreisliga Mitte-Nord Emsland. Mit einem 4:2-Sieg gegen den formstarken SV Rot-Weiβ Heede kletterte der Tabellenführer an die Spitze und hält nun einen Punkt Vorsprung vor den Verfolgern SV Raspo Lathen und SV Flechum – bei zudem einem Nachholspiel in der Hinterhand. Die Mannschaft präsentiert sich derzeit so stark wie nie zuvor und könnte mit diesem Lauf Geschichte schreiben, indem sie den Aufstieg in die Emslandliga perfekt macht.

Guter Wesuweer Anfang Die Hausherren fingen gut an, denn durch einen Kopfball von Abwehrspieler Paul Kathmann und einen Elfmeter des Torjägers Henk Gröninger stand es zur Halbzeit 2:0. Der SV Rot-Weiβ Heede, mit Spielertrainer Christoph Andrees, der für sein Team eine Großchance zum Anschlusstreffer hatte, zeigte sich jedoch keineswegs chancenlos. Sein Schuss prallte zwar an die Latte, doch das Team war anzumerken, dass es sich im Vergleich zum Saisonstart deutlich verbessert hat. Andrees kommentierte diese Entwicklung: „Wir mussten viele junge Spieler integrieren, und das hat Zeit gebraucht. Jetzt läuft es deutlich besser.“

Erfahrung





Neben der Integration junger Talente sorgten auch die Rückkehr erfahrener Kräfte für den Aufschwung. Veteranen wie Holger Bollmann (kurz vor dem 37. Lebensjahr) und der ein Jahr jüngere Christoph Flint spielen weiterhin regelmäßig und übernehmen auf dem Platz wichtige Rollen. Insbesondere Flint unterstützte sein Team in der Defensive und agierte als Führungspersönlichkeit. Motivationsrufe wie „Kommt schon, schnappt euch den Ball, Jungs!“ oder „Strengt euch mehr an!“ waren während des Spiels immer wieder zu hören und trugen dazu bei, die Einsatzbereitschaft der jungen Spieler zu steigern. Vorentscheidung



Trotz der zunehmenden Offensive der Gäste gestaltete sich die Partie in der zweiten Halbzeit eng. Gröninger wurde von den erfahrenen Verteidigern der Heeder gut in Schach gehalten, sodass Chancen rar blieben. In der 57. Minute sorgte Luis Lübbers mit dem 3:0 dann für eine Vorentscheidung und erschwerte den Gastgebern das Zurückkommen erheblich. Doch die Heeder gaben sich nicht geschlagen: Zuerst verkürzte Linus Pott in der 65. Minute auf 3:1 und Andrees erzielte sieben Minuten vor dem Spielende den Anschlusstreffer zum 3:2 und brachte damit nochmal Spannung in die Schlussphase.

Kloppe entschied das Spiel



Die Nachspielzeit sollte schließlich die endgültige Entscheidung bringen. Gröninger verlängerte per Kopf, woraufhin Joshua Kloppe die Möglichkeit nutzte und den niederländischen Torhüter Dannick Haverlach überwand – das 4:2. Dieses Ergebnis ließ keinen Zweifel mehr am verdienten Sieg des Tabellenführers.



SV Rot-Weiβ Heede zeigte eine beachtliche Leistung und hofft trotz der Niederlage weiterhin auf wertvolle Punkte zum Klassenerhalt in der Kreisliga. Spielertrainer Andrees zog ein gemischtes Fazit: „Wir haben uns gut geschlagen, aber es gibt definitiv Verbesserungspotenzial. Wir haben immer noch zu viele Fehler gemacht.“ Für die kommenden Begegnungen gilt es für die Heeder, diese Schwächen abzustellen und Konstanz zu zeigen.