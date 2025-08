FC Wesuwe erreicht 2. Runde des Kreispokals

Das an sich ist nicht besonders bemerkenswert, aber die Art und Weise, wie sie es schafften, war es schon. Wesuwe drehte einen 0:2-Halbzeitrückstand in ein 2:2-Unentschieden, das sie in der Schlussphase sicherten. Unmittelbar darauf folgten Elfmeter, und ein Wunder geschah. Nach einem 1:2- und beinahe 1:3-Rückstand siegten sie endlich – die Aschendorfer verschossen drei Elfmeter in Folge, und die Rothemden nutzten jeden. Und so war der Jubel nach dem Spiel riesig. Wesuwe wird nach Europa reisen und möglicherweise gegen Real Madrid oder Manchester United antreten. Ein Scherz natürlich, aber es wäre wohl was.

Kurzzeitig dachten die Fans noch: „Na ja, es ist ja nur der Pokal“, doch jetzt, wo sie in die nächste Runde eingezogen sind, wird es klar etwas schöner, und wer weiß, wer der nächste Gegner sein wird. Wer auch immer der Gegner sein mag, sie wissen, dass sie es mit dem torgefährlichen Stürmer von Wesuweer, Henk Gröninger, zu tun bekommen. Der Mann ist Jahrgang 2003 und hat somit noch eine glänzende Zukunft vor sich. Wenn er sich so weiter entwickelt, ist der Kreisklasse nicht sein Ende, denn er schießt auf allen Ebenen über zwanzig Tore: 39 in der 2. Kreisklasse, 22 in der 1. Kreisklasse und letztes Jahr 24 in der Kreisliga. Er hat zwei Aufstiege in Folge erlebt, und logischerweise schießt er jetzt wieder 20-25 Tore. Es liegt an ihm, zu entscheiden, was er tut: Bei den Wesuweer bleiben oder zu einem besseren Team wechselen, denn er kann auch die Emslandliga bewältigen. Und wer weiß, was noch. Aber er ist ein echter Wesuweer und wenn er bleibt, kann dieses Team noch viele Jahre Freude an ihm haben: Ein Phänomen.