FC Wesuwe besiegt TuS Aschendorf mit 2:1

Es war ein fantastischer Fußballabend in Wesuwe, der die Zuschauer in seinen Bann zog. Im mitreißenden Duell der Kreisliga Mitte Nord gelang es dem FC Wesuwe, einen spannenden 2:1-Sieg gegen den TuS Aschendorf zu feiern. Ein Spiel, das nicht nur durch die Tore, sondern auch durch hitzige Szenen und die besondere Atmosphäre auf sich aufmerksam machte.

Die Partie begann ausgeglichen, und beide Mannschaften versuchten, ihre Stärken auszuspielen. Der FC Wesuwe zeigte von Beginn an eine solide Leistung, doch die Aschendorfer verteidigten geschickt und blieben stets gefährlich. Über eine Stunde lang schien alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen, als plötzlich die Gäste den Führungstreffer erzielten. Dies kam unerwartet, denn die Wesuweer, angeführt von ihrem Stürmer Henk Gröninger, drängten vehement auf das erste Tor.

In der 68. Minute folgte dann der Wendepunkt des Spiels: Constantin-Catalin Balan wurde im Strafraum von Aschendorfs Torwart Fabian Brinkmann gefoult. Klare Sache – Elfmeter! Kapitän Marlon Röttgers-Abeln übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 0:1. Diese Aktion gab den Wesuweern neuen Auftrieb. Die Spieler mobilisierten all ihren Kampfgeist und feuerten sich gegenseitig an – der Druck auf die Aschendorfer Defensive wuchs.

Nur zwei Minuten später war es Simon Schulte, der nach einem misslungenen Klärungsversuch aus kurzer Distanz zur Freude der heimischen Fans das 1:1 erzielte. Die Stimmung im Stadion war elektrisierend. Die Roten zeigten großen Kampfgeist und erinnerten an das Pokalspiel, als sie bereits einmal einen Rückstand gegen TuS Aschendorf gedreht hatten.

Doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung: In einer hitzigen Szene wurde Gröninger vom erfahrenen Aron Lentz heftig gefoult, was zu einer roten Karte für den Aschendorfer führte. Die Zuschauer waren empört und forderten weitere Konsequenzen. Doch Gröninger ließ sich nicht beirren. In der siebten Minute der Nachspielzeit bekam er die Chance, erneut vom Punkt zu zeigen, was in ihm steckt. Mit kühlem Kopf verwandelte er den Elfmeter und stellte damit den Endstand von 2:1 her.

Kurz darauf sah Philipp Michels-Lübben von den Aschendorfern die Gelb-Rote Karte, und das Spiel war dann beendet. Der FC Wesuwe hatte nun ganz klar die Oberhand und kletterte somit auf den zweiten Platz der Tabelle – eine fantastische Leistung für ein Team, das vor wenigen Jahren noch in der zweiten Liga spielte.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung ihrer eigenen Jugendmannschaft, die vielversprechende Talente hervorbringt. Doch während die Freude über den Sieg groß ist, bleibt die Frage: Wie lange wird Henk Gröninger diesem Verein noch treu bleiben? Die Fans hoffen auf viele weitere magische Momente mit ihrem Star.