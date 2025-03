FC Wesuwe besiegt SV Erika/Altenberge in einem packendem Derby

FC Wesuwe besiegt SV Erika/Altenberge in packendem Derby

Diese Vorfreude war spürbar, als der FC Wesuwe am Sonntag bei strahlendem Wetter auf den SV Erika/Altenberge traf. Trotz der Tatsache, dass die Gäste zuletzt die Loruper besiegt hatten, startete Wesuwe engagierter in die Partie.

In der Pause sorgte Dennis Koop für eine kleine Stärkung und organisierte eine Wesuwer Bratwurst, während er scherzhaft anmerkte, dass der Reporter so aussehe, als könnte er eine vertragen.

In der 17. Minute belohnte sich Wesuwe für die starke Anfangsphase: Henk Gröninge r erzielte mit einem wunderschönen Kopfball das verdiente 1:0. Dieses Tor weckte die Gäste auf, die nun unermüdlich auf das Tor der Wesuwe anrannten. Doch im Abschluss blieben die Erikaner wirkungslos. In der 43. Minute führte ein Torschuss der Wesuwe zu einem Handspiel eines Abwehrspielers der Gäste, was einen Elfmeter zur Folge hatte. Jonas Wübben verwandelte diesen sicher und stellte den Halbzeitstand von 2:0 her.

Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft eine starke Leistung, gewann die meisten Zweikämpfe und hielt die Gäste aus Erika/Altenberge von ihrem Strafraum fern. Fabian Brinkmann, der im Tor der Wesuwer stand, war stets zur Stelle, wenn es brenzlig wurde. Die Hausherren kamen besser mit den schwierigen Platzverhältnissen zurecht, während die Gäste kaum gefährliche Aktionen entwickeln konnten.

Nach dem Seitenwechsel fand der FC Wesuwe wieder besser ins Spiel. Daniel Schulte muss in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn die Heimmannschaft drängten auf den nächsten Treffer. Erika braucht eine längere Zeit, um den Hausherren wieder parollie zu bieten In der 61. Minute gelang Dominik Schulte dann der nicht unverdiente Treffer zum 2:1. Nun drückte Erika auf den Ausgleich, doch das Spielglück war nicht auf ihrer Seite. Ein Pfostenschuss wurde zum Bumerang: Wesuwe konterte schnell, und Henk Gröninger erzielte in der 65. Minute das 3:1.

In der Folge gelang den Gästen nicht mehr viel, und so endete das Spiel verdient für die Hausherren. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass es dort oben eng zugeht – die Punkte sind hart umkämpft, und der FC Wesuwe hat mit diesem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung der oberen Tabellenregionen gemacht.