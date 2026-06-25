FC Wernberg verstärkt sich mit Talent Thomas Listl

Streift sich ab sofort das Trikot des FC Wernberg über: Thomas Listl. – Foto: Irlbacher

Wernbergs Teammanager Tobias Irlbacher freut sich auf den neuen Kicker und spricht von einem „jungen und technisch sehr gut ausgebildeten Spieler, der genau zu unserer Spielweise passt“. Der Funktionär ist überzeugt davon, dass Listl bei den Grün-Weißen die nächsten Schritte in seiner fußballerischen Entwicklung gehen kann und wird: „Wir trauen ihm den Sprung in die Bezirksliga zu und sind überzeugt, dass er das Potential hat, bei uns zum Stammspieler zu reifen.“ Irlbacher ergänzt noch: „Auch charakterlich passt er super in unser Team. Wir sind froh, dass wir ihn von einem Wechsel zum FC Wernberg überzeugen konnten.“



Thomas Listl wurde unter anderem vom TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet. Auf Kareths Höhen sammelte er auch Einsätze in der U15-Bayernliga. Anschließend spielte er im Nachwuchs der SG Ettmannsdorf und der SpVgg SV Weiden. Zu seiner letzten Jugendsaison 2024/25 schloss er sich dem FC Weiden-Ost an, und gehörte in der U19-Landesligamannschaft der „Ostler“ zu den Leistungsträgern. Bei Weiden-Ost sammelte Listl in der abgelaufenen Saison dann auch die ersten Erfahrungen im Herrenbereich. 22 Mal kam er in der Kreisliga Süd zum Einsatz (drei Tore). Für den Bezirksliga-Kader konnte er sich jedoch nicht entscheidend aufdrängen. Freilich soll sich dies beim FC Wernberg nun ändern. Listls neue Mannschaft bestreitet ihr nächstes Vorbereitungsspiel am morgigen Freitagabend. Da gastiert Kreisligist SV Kemnath a.B. am Ufer der Naab. In ihrem ersten Testspiel unterlag die Lobinger-Truppe dem TB/ASV Regenstauf knapp mit 2:3.