FC Wernberg: Erster Neuzugang & kein Druck im Aufstiegskampf Der Bezirksliga-Vierte verstärkt sich mit Routinier Armin Gegic vom Kreisligisten SV Köfering von Florian Würthele · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Armin Gegic ist der erste Sommerneuzugang beim FC Wernberg. – Foto: Tobias Irlbacher

Heimlich, still und leise hat sich der FC Wernberg im Aufstiegskampf der Bezirksliga Nord angemeldet. Vier der letzten fünf Spiele entschied die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Lobinger für sich – stets mit einem Tor Unterschied. Weil die direkten Konkurrenten SV Hahnbach und SpVgg SV Weiden II im gleichen Zeitraum mehrfach Federn ließen, konnten die Grün-Weißen den Rückstand zum aktuellen Aufstiegs-Releganten Hahnbach auf drei Punkte verkürzen. Was geht da für Wernberg noch im Saisonendspurt?

Druck macht sich der FC keinen. Teammanager Tobias Irlbacher betont: „Auf die Tabelle schauen wir nicht, wir schauen von Spiel zu Spiel. Das haben wir die ganze Saison gemacht und sind damit sehr gut gefahren. Auch für die letzten vier Spiele wird sich das nicht ändern. Und dann schauen wir mal, was herausspringt.“ Das Restprogramm sieht für Wernberg noch Duelle mit Schlicht (10.), Tännesberg (8.), Vohenstrauß (7.) und der SG Chambtal (15.) vor. Als Tabellenvierter ist man in der Position des Jägers. „Diese Rolle liegt uns.“



Im Hintergrund feilen Irlbacher und seine Mitstreiter längst am Kader für die neue Spielzeit. Jetzt steht der erste Sommerneuzugang fest. Vom Amberger Kreisligisten SV Köfering wird Armin Gegic ans Naab-Ufer wechseln. Der 29-jährige Zentrumspieler schnupperte bei Inter Bergsteig Amberg auch schon ein wenig Bezirksliga-Luft. „Er wollte sich verändern und war bei uns im Probetraining, um sich alles anzuschauen. Wir haben ihn für gut befunden und weiter Kontakt gehalten“, berichtet Irlbacher und beschreibt den Neuzugang so: „Mit Armin bekommen wir einen robusten, zweikampfstarken und ballsicheren Mittelfeldspieler dazu. Über die letzten Jahren hat er genügend Erfahrung gesammelt – vorrangig in der Kreisliga, aber auch in der Bezirksliga. Seine eigenen Stärken sieht er im Defensivverbund. Auf diesen Positionen waren und sind wir auch auf der Suche.“ Wo der „Neue“ genau eingesetzt werden wird, das wird natürlich Sache des Trainerteams sein.





Weitere Transfers schließt Irlbacher nicht aus: „Wir halten auf dem Transfermarkt Augen und Ohren offen. Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen.“ In Sachen Kaderplanung ist der FC Wernberg schon ziemlich weit. „Aus dem Bestandskader haben 90 Prozent für die neue Saison zugesagt. Alters- oder berufsbedingt gibt es noch ein, zwei Fragezeichen. Der Kern bleibt aber erhalten. Im Unterbau der zweiten Mannschaft wird eventuell der ein oder andere Spieler den Sprung in die Bezirksliga wagen“, informiert der Funktionär. Noch im alten Jahr wurde die Verlängerung mit Spielertrainer Bastian Lobinger und seinem „Co“ Christian Spindler fixiert. „Es war für uns wichtig, die Trainer-Personalie frühzeitig geklärt zu haben, um in die Spielgespräche reingehen zu können.“