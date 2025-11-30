 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Einen Meter gegen 2,50 Meter? Trotz des scheinbar riesigen Größenunterschieds behauptet Jakop Abdulmasih von der SG Niederbiel (v.) gegenüber Andre Schreier von der SG Waldsolms II den Ball. © Isabel Althof
FC Werdorf unterliegt auch dem FC Schöffengrund

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar kassiert der FC Werdorf die dritte Niederlage in Folge. Währenddessen setzt sich der VfB Aßlar die „Winterkrone“ auf +++

Wetzlar. Der letzte Spieltag vor der Winterpause hat die Tabelle der Wetzlarer Fußball-A-Liga noch einmal durchgemischt. Während sich der FC Schöffengrund mit einem 3:0-Sieg in Werdorf vom Relegationsrang verabschiedete, geht der VfB Aßlar nach einem souveränen Erfolg in Wetzlar als Tabellenführer in die Pause.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

