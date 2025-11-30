FC Werdorf unterliegt auch dem FC Schöffengrund

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Der letzte Spieltag vor der Winterpause hat die Tabelle der Wetzlarer Fußball-A-Liga noch einmal durchgemischt. Während sich der FC Schöffengrund mit einem 3:0-Sieg in Werdorf vom Relegationsrang verabschiedete, geht der VfB Aßlar nach einem souveränen Erfolg in Wetzlar als Tabellenführer in die Pause.