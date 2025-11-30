FC Werdorf unterliegt auch dem FC Schöffengrund

Wetzlar. Der letzte Spieltag vor der Winterpause hat die Tabelle der Wetzlarer Fußball-A-Liga noch einmal durchgemischt. Während sich der FC Schöffengrund mit einem 3:0-Sieg in Werdorf vom Relegationsrang verabschiedete, geht der VfB Aßlar nach einem souveränen Erfolg in Wetzlar als Tabellenführer in die Pause.