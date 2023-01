FC Werdorf freut sich über tollen Fußball und 500 Fans Teaser HALLE: +++ Die Veranstalter des Hallenturniers sind glücklich über die Resonanz der Zuschauer. Die überglücklichen Siegermannschaften heißen am Ende SG Dietzhölztal und FSV Berghausen +++

Aßlar-Werdorf. Während draußen am Wochenende ununterbrochen der Regen niederprasselte, rollte drinnen in der Sporthalle Werdorf der Ball. Kreisoberligist FC Werdorf hatte zum Hallenturnier geladen - und mehr als 20 hochkarätige Mannschaften folgten dem Ruf an die Dill. Mitten im Gewühl: Tom und Martin Krämer.