FC Werdorf freut sich auf sieben Teams für die Altherren

Aßlar. Die Jugend hat am vergangenen Wochenende den Anfang gemacht, nun ziehen die Altherren nach: Denn der FC Werdorf richtet am Samstag ab 14 Uhr in der Sporthalle Werdorf sein 27. Günter-Küster-Gedächtnisturnier aus. Eine Woche vor dem Startturnier der aktiven Teams treten sieben Fußball-Mannschaften aus der Region an, um in schnellen, zehnminütigen Duellen den begehrten Titel zu erringen. Titelverteidiger ist der RSV Büblingshausen, der sich in einem ausgeglichenen Feld behaupten muss. Mit am Start sind zudem Rot Weiss Wetzlar, der TSV Berghausen, der VfB Aßlar, der TSV Laufdorf, der FC Cleeberg und der gastgebende FC Werdorf.