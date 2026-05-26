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FC Wenden vor Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Lafferde
Der Tabellenneunte empfängt im Nachholspiel des 24. Spieltags die bereits abgeschlagene SV Teutonia Gr. Lafferde
Nach dem torlosen Remis gegen den MTV Hondelage steht für den FC Wenden das nächste Nachholspiel an. Gegen Schlusslicht Teutonia Gr. Lafferde zählt für die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt vor allem ein Heimsieg.
Der FC Wenden geht mit 33 Punkten als Tabellenneunter in die Partie und kann mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Zuletzt zeigte die Mannschaft beim 0:0 gegen den viertplatzierten MTV Hondelage eine disziplinierte Defensivleistung und nahm gegen einen spielstarken Gegner einen wichtigen Punkt mit.
Nun trifft Wenden auf die SV Teutonia Gr. Lafferde, die mit lediglich sieben Punkten abgeschlagen den letzten Tabellenplatz belegt. Die Gäste warten weiterhin auf ihren zweiten Saisonsieg und mussten zuletzt beim TSV Wipshausen eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Mit bereits 92 Gegentoren stellt Lafferde zudem die schwächste Defensive der Liga.
Das Hinspiel verlief allerdings enger, als die Tabellenlage vermuten lässt. Damals ging Lafferde durch Paul früh in Führung, ehe Stenzel noch vor der Pause ausglich. Erst in der Schlussphase sicherte Machus dem FC Wenden mit seinem Treffer den 2:1-Auswärtserfolg.
Für die Gastgeber dürfte die Begegnung dennoch vor allem eine Frage der Konsequenz werden. Gegen defensiv anfällige Gäste bietet sich die Möglichkeit, die eigene Ausgangslage im unteren Mittelfeld weiter zu verbessern. Lafferde dagegen kämpft trotz des bereits deutlichen Rückstands in der Tabelle weiter um einen versöhnlichen Saisonabschluss.