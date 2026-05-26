FC Wenden vor Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Lafferde

Der FC Wenden geht mit 33 Punkten als Tabellenneunter in die Partie und kann mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Zuletzt zeigte die Mannschaft beim 0:0 gegen den viertplatzierten MTV Hondelage eine disziplinierte Defensivleistung und nahm gegen einen spielstarken Gegner einen wichtigen Punkt mit.

Nun trifft Wenden auf die SV Teutonia Gr. Lafferde, die mit lediglich sieben Punkten abgeschlagen den letzten Tabellenplatz belegt. Die Gäste warten weiterhin auf ihren zweiten Saisonsieg und mussten zuletzt beim TSV Wipshausen eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Mit bereits 92 Gegentoren stellt Lafferde zudem die schwächste Defensive der Liga.