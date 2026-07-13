 2026-07-13T13:30:28.901Z

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FC Wenden verstärkt sich mit Torhüter Mikolaj Andrzejewski

Der Bezirksligist verpflichtet einen jungen Schlussmann von Ligakonkurrent Arminia Vechelde

von red · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

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Arm Vechelde
FC Wenden
Mikolaj Andrzejewski

Mit Mikolaj Andrzejewski treibt der FC Wenden seine Personalplanungen weiter voran. Der 20 Jahre alte Torhüter wechselt von Arminia Vechelde nach Wenden und bringt bereits Erfahrung aus der Bezirksliga mit.

Der FC Wenden hat den vierten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit Mikolaj Andrzejewski schließt sich ein 20 Jahre alter Torhüter dem Bezirksligisten an. Der Schlussmann wechselt innerhalb der Liga von Arminia Vechelde nach Wenden.

Andrzejewski gilt als reaktionsschneller Torhüter, dessen Stärken vor allem im Spiel auf der Linie liegen. Mit seinen Reflexen soll er die Konkurrenz auf der Torhüterposition erhöhen und dem Trainerteam zusätzliche Optionen eröffnen.

Für den Wechsel nach Wenden spielte neben der sportlichen Perspektive vor allem das Mannschaftsgefüge eine entscheidende Rolle. „Ich habe mich wegen der guten Atmosphäre im Team für den FC Wenden entschieden“, erklärt der Neuzugang.

Mit der Verpflichtung des 20-Jährigen setzt der FC Wenden seine Kaderplanung konsequent fort. Nach den Offensivspielern Kerem Baydan, Brian Piesch und Patryk Sipowicz verstärkt der Verein nun auch die Torhüterposition und erweitert die personellen Möglichkeiten für die kommende Spielzeit.