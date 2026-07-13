FC Wenden verstärkt sich mit Torhüter Mikolaj Andrzejewski

Der FC Wenden hat den vierten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit Mikolaj Andrzejewski schließt sich ein 20 Jahre alter Torhüter dem Bezirksligisten an. Der Schlussmann wechselt innerhalb der Liga von Arminia Vechelde nach Wenden.

Andrzejewski gilt als reaktionsschneller Torhüter, dessen Stärken vor allem im Spiel auf der Linie liegen. Mit seinen Reflexen soll er die Konkurrenz auf der Torhüterposition erhöhen und dem Trainerteam zusätzliche Optionen eröffnen.