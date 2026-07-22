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Allgemeines
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FC Wenden verstärkt sich mit Franck Nono
Der Bezirksligist verpflichtet einen flexibel einsetzbaren Defensivspieler aus der Landesliga.
Mit Franck Nono präsentiert der FC Wenden den siebten Neuzugang für die kommende Saison. Der Defensivspieler bringt Landesliga-Erfahrung mit und erweitert die personellen Möglichkeiten auf mehreren Positionen.
Der FC Wenden hat seine Kaderplanung mit der Verpflichtung von Franck Nono weiter vorangetrieben. Der Defensivspieler wechselt vom Landesligisten SV Lengede zum Bezirksligisten und soll die Mannschaft insbesondere durch seine Vielseitigkeit verstärken.
Nono kann sowohl als Außenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld auf der Sechserposition eingesetzt werden. Damit erhält das Trainerteam zusätzliche Optionen für die Defensiv- und Umschaltarbeit.
Landesliga-Erfahrung für die Defensive
Mit seinem Wechsel vom SV Lengede bringt Nono Erfahrung aus der Landesliga mit. Der FC Wenden gewinnt damit einen Spieler, der verschiedene Rollen im Defensivverbund übernehmen kann und die Konkurrenz innerhalb des Kaders erhöht.
Für den Neuzugang waren vor allem die sportlichen Perspektiven ausschlaggebend. „Ich habe mich für Wenden entschieden, weil mich das sportliche Konzept, die Mannschaft und die Möglichkeit, mich hier weiterzuentwickeln, überzeugt haben“, sagt Nono.
Mit der Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Defensivspielers setzt der FC Wenden seine Transferstrategie konsequent fort. Nach mehreren jungen Offensivspielern und einem Torhüter verstärkt der Verein nun erneut die Defensive und baut seinen Kader für die kommende Saison weiter aus.