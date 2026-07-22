FC Wenden verstärkt sich mit Franck Nono

Der FC Wenden hat seine Kaderplanung mit der Verpflichtung von Franck Nono weiter vorangetrieben. Der Defensivspieler wechselt vom Landesligisten SV Lengede zum Bezirksligisten und soll die Mannschaft insbesondere durch seine Vielseitigkeit verstärken.

Nono kann sowohl als Außenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld auf der Sechserposition eingesetzt werden. Damit erhält das Trainerteam zusätzliche Optionen für die Defensiv- und Umschaltarbeit.