FC Wenden verstärkt Offensive mit zwei Neuzugängen

Der FC Wenden treibt seine Kaderplanung weiter voran. Mit Rückkehrer Kerem Baydan und Neuzugang Brian Piesch erhält insbesondere die Offensive zusätzliche Qualität und neue Optionen.
Mit Kerem Baydan begrüßt der FC Wenden einen alten Bekannten. Der Offensivspieler, der sowohl im Sturm als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, kehrt nach einer Saison beim Landesligisten BSC Acosta an die Schunter zurück.
Für Baydan stand bei seiner Entscheidung vor allem das Mannschaftsgefüge im Vordergrund. „Wegen den Jungs. Diese Mannschaft hat was, das man schwer in Worte packt. Ich freue mich einfach brutal auf die Zeit und das Projekt, das vor uns liegt“, sagt der Rückkehrer auf der Instagram-Seite des Vereins.
Mit seiner Erfahrung aus der Landesliga soll Baydan die Offensive des FC Wenden verstärken und zusätzliche Impulse im Angriffsspiel setzen.
Auch Brian Piesch wird künftig das Trikot des FC Wenden tragen. Der 19-Jährige wechselt vom SV GW Waggum/Bienrode und ist ebenfalls im offensiven Mittelfeld beheimatet.
Die Verantwortlichen versprechen sich von dem Neuzugang vor allem Tempo und Dynamik im Offensivspiel. Piesch soll mit seiner Schnelligkeit und seiner Griffigkeit die Angriffsreihe beleben und sich gleichzeitig weiterentwickeln.
Der Neuzugang blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. „Wenden bietet Top-Qualität und ich bin voller Vorfreude auf die kommende Saison“, sagt Piesch. Mit den beiden Offensivspielern erweitert der FC Wenden seine Möglichkeiten im vorderen Mannschaftsteil und setzt die Planungen für die neue Spielzeit konsequent fort.