FC Wenden verstärkt Offensive mit zwei Neuzugängen Mit Kerem Baydan und Brian Piesch verpflichtet der Bezirksligist zwei Offensivspieler von red · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der FC Wenden treibt seine Kaderplanung weiter voran. Mit Rückkehrer Kerem Baydan und Neuzugang Brian Piesch erhält insbesondere die Offensive zusätzliche Qualität und neue Optionen.

Mit Kerem Baydan begrüßt der FC Wenden einen alten Bekannten. Der Offensivspieler, der sowohl im Sturm als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, kehrt nach einer Saison beim Landesligisten BSC Acosta an die Schunter zurück. Für Baydan stand bei seiner Entscheidung vor allem das Mannschaftsgefüge im Vordergrund. „Wegen den Jungs. Diese Mannschaft hat was, das man schwer in Worte packt. Ich freue mich einfach brutal auf die Zeit und das Projekt, das vor uns liegt“, sagt der Rückkehrer auf der Instagram-Seite des Vereins.

Mit seiner Erfahrung aus der Landesliga soll Baydan die Offensive des FC Wenden verstärken und zusätzliche Impulse im Angriffsspiel setzen. Piesch bringt Tempo und Entwicklungspotenzial Auch Brian Piesch wird künftig das Trikot des FC Wenden tragen. Der 19-Jährige wechselt vom SV GW Waggum/Bienrode und ist ebenfalls im offensiven Mittelfeld beheimatet.