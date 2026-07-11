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FC Wenden verpflichtet Offensivtalent Patryk Sipowicz
Der Bezirksligist setzt seine Kaderplanung fort und verstärkt sich mit einem weiteren jungen Spieler
Mit Patryk Sipowicz präsentiert der FC Wenden den dritten Neuzugang. Der zentrale offensive Mittelfeldspieler soll künftig für zusätzliche Kreativität und Dynamik im Offensivspiel sorgen.
Der FC Wenden hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit Patryk Sipowicz schließt sich ein 19 Jahre alter Offensivspieler dem Bezirksligisten an. Der zentrale offensive Mittelfeldspieler wechselt vom SV GW Waggum/Bienrode nach Wenden.
Sipowicz gilt als entwicklungsfähiger Spieler, der die kreativen Aufgaben im Zentrum übernehmen und das Offensivspiel des FC Wenden bereichern soll. Mit ihm verpflichtet der Verein bereits den zweiten jungen Akteur aus Waggum, nachdem zuvor Brian Piesch den gleichen Weg eingeschlagen hatte.
Für den Neuzugang sprach vor allem das Gesamtpaket des Vereins. „Ich hatte in Wenden sofort ein gutes Gefühl. Außerdem hat mich die sportliche Perspektive gereizt“, begründet Sipowicz seine Entscheidung für den Wechsel.
Mit der Verpflichtung des 19-Jährigen setzt der FC Wenden seinen eingeschlagenen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Offensivspieler in den Kader zu integrieren und die Mannschaft mit Blick auf die kommende Saison gezielt zu verstärken.