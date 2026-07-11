FC Wenden verpflichtet Offensivtalent Patryk Sipowicz

Der FC Wenden hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit Patryk Sipowicz schließt sich ein 19 Jahre alter Offensivspieler dem Bezirksligisten an. Der zentrale offensive Mittelfeldspieler wechselt vom SV GW Waggum/Bienrode nach Wenden.

Sipowicz gilt als entwicklungsfähiger Spieler, der die kreativen Aufgaben im Zentrum übernehmen und das Offensivspiel des FC Wenden bereichern soll. Mit ihm verpflichtet der Verein bereits den zweiten jungen Akteur aus Waggum, nachdem zuvor Brian Piesch den gleichen Weg eingeschlagen hatte.