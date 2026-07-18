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Allgemeines
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FC Wenden verpflichtet Abwehrtalent Ole Kischka
Der Bezirksligist verstärkt seinen Defensivbereich mit einem weiteren jungen Spieler
Mit Ole Kischka präsentiert der FC Wenden seinen fünften Neuzugang für die kommende Saison. Der Verteidiger soll die Defensive verstärken und gleichzeitig vom Umfeld des Vereins profitieren.
Der FC Wenden setzt seine Kaderplanung weiter fort und hat den nächsten jungen Spieler verpflichtet. Ole Kischka wechselt vom Bezirksliga-Kontrahenten FC Rautheim an die Schunter und wird künftig die Defensive der Wendener verstärken.
Der 19-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Bezirksliga mit und passt damit in das Anforderungsprofil des Vereins. Kischka soll dem Defensivverbund zusätzliche Stabilität verleihen und gleichzeitig weitere Entwicklungsschritte im neuen Umfeld machen.
Kischka überzeugt die sportliche Perspektive
Ausschlaggebend für den Wechsel war für den Verteidiger vor allem die Perspektive beim FC Wenden. „Genau diese Perspektive hat mich überzeugt“, erklärt Kischka seine Entscheidung für den neuen Verein.
Auch die ersten Eindrücke stimmen den Neuzugang positiv. Der 19-Jährige berichtet, dass er sich von Beginn an wohlgefühlt habe und im Team gut aufgenommen worden sei.
Mit der Verpflichtung von Kischka bleibt der FC Wenden seiner Linie treu: Der Verein setzt verstärkt auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial und baut den Kader für die kommende Spielzeit gezielt weiter aus.