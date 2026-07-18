FC Wenden verpflichtet Abwehrtalent Ole Kischka

Der FC Wenden setzt seine Kaderplanung weiter fort und hat den nächsten jungen Spieler verpflichtet. Ole Kischka wechselt vom Bezirksliga-Kontrahenten FC Rautheim an die Schunter und wird künftig die Defensive der Wendener verstärken.

Der 19-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Bezirksliga mit und passt damit in das Anforderungsprofil des Vereins. Kischka soll dem Defensivverbund zusätzliche Stabilität verleihen und gleichzeitig weitere Entwicklungsschritte im neuen Umfeld machen.