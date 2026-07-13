FC Wenden unterliegt trotz spielerischer Vorteile dem TV Mascherode Im zweiten Testspiel des Görge-Sommercups muss der Bezirksligist die erste Niederlage der Vorbereitung hinnehmen von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Wenden bestimmte über weite Strecken das Spiel, ließ jedoch zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Der TV Mascherode präsentierte sich vor dem Tor effizient und setzte sich am Ende mit 3:1 durch.

Bei hochsommerlichen Temperaturen übernahm der FC Wenden von Beginn an die Spielkontrolle. Der TV Mascherode zog sich weit zurück, überließ den Gästen den Ball und konzentrierte sich auf das Verteidigen. Wenden erspielte sich zahlreiche Torchancen, brachte diese jedoch zu selten sauber zu Ende. Stockfehler im letzten Drittel und mangelnde Konsequenz im Abschluss verhinderten eine bessere Ausbeute. Auf der anderen Seite nutzte Mascherode die sich bietenden Kontermöglichkeiten konsequent und stellte damit die Weichen für den späteren Erfolg. Die effiziente Chancenverwertung der Gastgeber erwies sich als entscheidender Unterschied zwischen beiden Mannschaften.

Mainz trifft zum Ausgleich – Trainerteam gewinnt wichtige Erkenntnisse Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem FC Wenden der zwischenzeitliche Ausgleich. Florian Mainz vollendete in der 53. Minute einen Steckpass von Tim Duffy mit einem platzierten Abschluss ins rechte untere Eck zum 1:1. Trotz des Treffers konnte Wenden die Partie nicht drehen. Mascherode stellte den Vorsprung wieder her und sicherte sich schließlich einen 3:1-Erfolg.