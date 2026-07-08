FC Wenden startet mit erstem Testspiel in die Vorbereitung

Nach drei intensiven Trainingseinheiten beginnt für den FC Wenden die Testspielphase. Beim Edeka-„Görge“-Sommercup wartet mit dem SV Wendessen der erste Gegner der Sommervorbereitung.
Für den FC Wenden endet die erste Trainingswoche mit dem ersten Härtetest. Im Rahmen des Edeka-„Görge“-Sommercups, der von der Schiedsrichtervereinigung Braunschweig in Veltenhof ausgerichtet wird, trifft die Mannschaft am Mittwochabend um 20 Uhr auf den Bezirksligisten SV Wendessen.
Nach drei intensiven Trainingseinheiten steht für das Trainerteam vor allem die erste Standortbestimmung im Vordergrund. Im Fokus dürften dabei weniger das Ergebnis als die Umsetzung der Trainingsinhalte sowie das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft stehen. Gleichzeitig bietet die Partie die Gelegenheit, erste personelle Eindrücke zu gewinnen und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.
Dennoch möchte der FC Wenden mit einem positiven Ergebnis in die Vorbereitung starten und sich frühzeitig Selbstvertrauen für die kommenden Wochen erarbeiten. Das Turnier bildet den Auftakt einer Reihe von Testspielen, in denen die Mannschaft Schritt für Schritt an die Anforderungen der neuen Saison herangeführt werden soll.