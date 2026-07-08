FC Wenden startet mit erstem Testspiel in die Vorbereitung

– Foto: Volkhard Patten

Nach drei intensiven Trainingseinheiten beginnt für den FC Wenden die Testspielphase. Beim Edeka-„Görge“-Sommercup wartet mit dem SV Wendessen der erste Gegner der Sommervorbereitung.

Für den FC Wenden endet die erste Trainingswoche mit dem ersten Härtetest. Im Rahmen des Edeka-„Görge“-Sommercups, der von der Schiedsrichtervereinigung Braunschweig in Veltenhof ausgerichtet wird, trifft die Mannschaft am Mittwochabend um 20 Uhr auf den Bezirksligisten SV Wendessen.

Nach drei intensiven Trainingseinheiten steht für das Trainerteam vor allem die erste Standortbestimmung im Vordergrund. Im Fokus dürften dabei weniger das Ergebnis als die Umsetzung der Trainingsinhalte sowie das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft stehen. Gleichzeitig bietet die Partie die Gelegenheit, erste personelle Eindrücke zu gewinnen und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.