FC Wenden startet gegen Landesliga-Absteiger in die Saison Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig empfängt der FC Wenden den TSC Vahdet Braunschweig von red · Gestern, 16:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Wenden beginnt am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den TSC Vahdet Braunschweig die neue Bezirksliga-Saison. Nach dem Aus im Bezirkspokal will die Mannschaft von Trainer Sascha Fassa zum Auftakt eine Grundlage für das Saisonziel Klassenerhalt schaffen.

Für die Gäste ist die Ausgangslage besonders: Vahdet kommt als Absteiger aus der Landesliga und zählt damit zu den Mannschaften mit den höchsten Ambitionen in der neuen Spielzeit. Der direkte Wiederaufstieg ist das erklärte Ziel. Entsprechend groß ist die Herausforderung für den FC Wenden. „Wir erwarten mit dem Absteiger aus der Landesliga eine der stärksten Mannschaften der Liga, die sich selbst das Ziel des direkten Wiederaufstieges gesetzt hat“, sagt Co-Trainer Jan Bittner. Die Wendener wollen sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen.

Die Vorbereitung auf den Saisonauftakt verlief mit dem Ausscheiden im Bezirkspokal nicht wie erhofft. In der ersten Runde unterlag Wenden dem BSC Acosta am 2. August mit 0:3. Nun soll gegen Vahdet eine andere Seite der Mannschaft zu sehen sein. Bittner erwartet dabei vor allem Konstanz: „Von uns selbst erwarten wir, dass wir an den positiven Dingen aus dem Pokalspiel ansetzen und konstant bleiben.“ Klassenerhalt als erstes Saisonziel Beim FC Wenden geht der Blick in der neuen Saison zunächst nach unten. Nach einer Spielzeit, in der die Mannschaft im unteren Tabellenbereich gefordert war, soll der Klassenerhalt diesmal möglichst früh abgesichert werden.