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Allgemeines
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FC Wenden setzt sich gegen Schlusslicht Lafferde durch
Der Tabellenachte feiert im Nachholspiel einen wichtigen Heimsieg und vergrößert den Abstand zur Abstiegszone
Mit einem frühen Doppelschlag stellte der FC Wenden im Nachholspiel gegen die SV Teutonia Gr. Lafferde früh die Weichen auf Sieg. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Gäste brachte Wenden den Erfolg souverän über die Zeit.
Der FC Wenden nutzte seine Favoritenrolle gegen das Tabellen-Schlusslicht konsequent aus und erwischte einen optimalen Start. Bereits in der 11. Minute brachte Deka die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später legte derselbe Spieler nach und erhöhte auf 2:0.
Für Wenden, das mit zuvor 33 Punkten auf Rang neun in die Partie gegangen war, bedeutete die frühe Führung die nötige Sicherheit im Spielaufbau. Die Mannschaft kontrollierte weite Strecken der Begegnung und ließ den Gästen aus Gr. Lafferde zunächst kaum Räume.
Die SV Teutonia Gr. Lafferde, die weiterhin bei lediglich sieben Punkten steht, zeigte sich trotz des frühen Rückstands bemüht, offensiv Akzente zu setzen. Nach dem Seitenwechsel gelang Stark in der 62. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2.
Wirgau entscheidet die Partie spät
Mit dem Treffer von Stark keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Wenden ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und verteidigte die knappe Führung weitgehend souverän.
Erst in der Schlussphase sorgte Wirgau mit dem Treffer zum 3:1 in der 87. Minute für die endgültige Entscheidung. Damit sicherte der FC Wenden den elften Saisonsieg und verbesserte sich mit nun 36 Punkten auf den achten Tabellenplatz.
Für Teutonia Gr. Lafferde bleibt die Lage dagegen unverändert schwierig. Die Mannschaft kassierte ihre 21. Saisonniederlage und stellt mit nun 95 Gegentoren weiterhin die anfälligste Defensive der Liga.