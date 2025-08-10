FC Wenden im Umbruchsjahr

Beim FC Wenden hat sich in diesem Sommer einiges verändert: Neues Trainerduo (Marco Heidemann und Didier Bakondon), neun Neuzugänge – ein echter Neustart. Kapitän Moritz Bernsee spricht vor dem Bezirksligaauftakt offen über die Herausforderungen und Hoffnungen der kommenden Spielzeit.
„Sehr durchwachsen – auch von den Ergebnissen her“, fasst Bernsee die Vorbereitung kurz und knapp zusammen. Die Mischung aus frischem Trainerteam und vielen neuen Gesichtern sei spannend, brauche aber Zeit. „Das muss sich erstmal alles finden und einpendeln.“
Immerhin: Im Bezirkspokal gelang dem FC ein erster Erfolg. „Der Sieg und die positive Leistung zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Gegen den MTV Salzdahlum setzte es einen 4:2 Sieg nach Elfmeterschießen.
Der Spielplan hält für Wenden Spiele gegen Peine und Aufsteiger BSC Acosta 2 zum Auftakt parat. Angst vor großen Namen hat Bernsee nicht: „Wir brauchen uns wie jedes Jahr vor keiner Mannschaft verstecken.“ Vielmehr gibt es eine klare Vorgabe: „Eine bessere Hinrunde spielen als letzte Saison.“ Damals rettete erst eine starke Rückrunde den sicheren Platz acht.
Über Tabellenregionen spricht Bernsee so: „Gesichertes Mittelfeld ohne Abstiegssorgen wäre wünschenswert.“ Ein Ziel, das im Umbruchsjahr vernünftig gewählt scheint Im Kampf um die Spitzenplätze sieht der Wendener Kapitän altbekannte Namen vorne: „Wendezelle, Lamme und Lehndorf werden lange oben mitspielen. Mit unseren Freunden aus Hondelage ist natürlich auch immer zu rechnen.“