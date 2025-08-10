FC Wenden im Umbruchsjahr

Beim FC Wenden hat sich in diesem Sommer einiges verändert: Neues Trainerduo (Marco Heidemann und Didier Bakondon), neun Neuzugänge – ein echter Neustart. Kapitän Moritz Bernsee spricht vor dem Bezirksligaauftakt offen über die Herausforderungen und Hoffnungen der kommenden Spielzeit.

„Sehr durchwachsen – auch von den Ergebnissen her“, fasst Bernsee die Vorbereitung kurz und knapp zusammen. Die Mischung aus frischem Trainerteam und vielen neuen Gesichtern sei spannend, brauche aber Zeit. „Das muss sich erstmal alles finden und einpendeln.“

Immerhin: Im Bezirkspokal gelang dem FC ein erster Erfolg. „Der Sieg und die positive Leistung zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Gegen den MTV Salzdahlum setzte es einen 4:2 Sieg nach Elfmeterschießen.