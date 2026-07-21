FC Wenden holt Reza Rajaby zurück an die Schunter

– Foto: André Nückel

Mit Reza Rajaby verpflichtet der FC Wenden seinen sechsten Neuzugang. Der laufstarke Offensivspieler kennt den Verein bereits aus seiner Zeit in der A-Jugend und soll die Angriffsreihe verstärken.

Der FC Wenden hat mit Reza Rajaby den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Offensivspieler kehrt an seine frühere Wirkungsstätte zurück, nachdem er bereits in der A-Jugend das Trikot des FC Wenden getragen hatte.

Zuletzt stand Rajaby beim MTV Braunschweig unter Vertrag. Zuvor sammelte er zudem Spielpraxis in der U19-Landesliga bei Arminia Vechelde. Mit diesen Erfahrungen kehrt der Offensivakteur nun an die Schunter zurück.