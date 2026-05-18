FC Wenden feiert deutlichen Heimsieg gegen Leiferde

In der 31. Minute erhöhte Eilers auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung. Die Gäste fanden offensiv zunächst kaum Lösungen und mussten einem frühen Rückstand hinterherlaufen.

Der FC Wenden, vor dem Spiel mit 29 Punkten, erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start. Bereits in der 13. Minute brachte Machus die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Gegen einen direkten Tabellennachbarn aus Leiferde, der mit 36 Punkten auf Platz sieben angereist war, gewann Wenden zunehmend die Kontrolle über die Partie.

Eilers trifft doppelt – Wenden nutzt Leiferders Fehler

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Pospiech in der 62. Minute zwar auf 1:2 und brachte den VfL Leiferde kurzfristig zurück ins Spiel. Die Antwort der Gastgeber fiel jedoch deutlich aus. Wirgau stellte in der 69. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her, ehe Müller nur fünf Minuten später das 4:1 erzielte.

Besonders Eilers prägte die Schlussphase. Mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte er in der 79. Minute auf 5:1. Mainz traf wenig später zum 6:1 (83.), bevor Kone in der 85. Minute noch Ergebniskorrektur für die Gäste betrieb.

Durch den deutlichen Heimerfolg verbessert sich der FC Wenden auf 32 Punkte und baut den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter aus. Der VfL Leiferde bleibt trotz der Niederlage bei 36 Punkten und verpasste die Möglichkeit, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.