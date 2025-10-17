– Foto: Timo Babic

FC Wenden entlässt Trainergespann Heidemann und Bakondon Der FC Wenden hat sich von Trainer Marco Heidemann und Co-Trainer Didier Bakondon getrennt. Der Verein bestätigt die Trennung, hält sich aber zu den Gründen bedeckt – Heidemann bittet um Zeit. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Braunschw. St. 2 FC Wenden Marco Heidemann Didier Bakondon

Der FC Wenden hat am Freitagmorgen die Trennung von seinem Trainerduo Marco Heidemann und Didier Bakondon vollzogen. Das bestätigte Abteilungsleiter Torben Thran auf Anfrage.

„Ich kann bestätigen, dass wir uns heute von Marco Heidemann und Didier Bakondon getrennt haben. Wir als Verein haben uns bei beiden für ihre Arbeit bedankt, zu inhaltlichen Themen möchte ich keine Aussage treffen“, erklärte Thran. Damit endet das Engagement des Trainerteams nach nur wenigen Monaten. Heidemann war erst im Sommer zum FC Wenden gekommen, um den Bezirksligisten langfristig zu stabilisieren. Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft jedoch mit zwölf Punkten auf Rang 13 der Bezirksliga Braunschweig 2 – nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.

Die jüngsten Wochen verliefen wechselhaft: Auf deutliche Siege wie das 7:3 in Rautheim oder das 5:3 gegen Wipshausen folgten schmerzliche Rückschläge – zuletzt das 0:3 gegen Germania Lamme. Es war bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Heidemann selbst bat nach der Entlassung um Zurückhaltung. Bereits in den vergangenen Wochen hatte er betont, dass sich die Mannschaft „in einem Entwicklungsprozess“ befinde, der Geduld und Vertrauen erfordere.