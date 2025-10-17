FC Wenden entlässt Trainergespann Heidemann und Bakondon

Der FC Wenden hat am Freitagmorgen die Trennung von seinem Trainerduo Marco Heidemann und Didier Bakondon vollzogen. Das bestätigte Abteilungsleiter Torben Thran auf Anfrage.
„Ich kann bestätigen, dass wir uns heute von Marco Heidemann und Didier Bakondon getrennt haben. Wir als Verein haben uns bei beiden für ihre Arbeit bedankt, zu inhaltlichen Themen möchte ich keine Aussage treffen“, erklärte Thran.
Damit endet das Engagement des Trainerteams nach nur wenigen Monaten. Heidemann war erst im Sommer zum FC Wenden gekommen, um den Bezirksligisten langfristig zu stabilisieren. Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft jedoch mit zwölf Punkten auf Rang 13 der Bezirksliga Braunschweig 2 – nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.
Die jüngsten Wochen verliefen wechselhaft: Auf deutliche Siege wie das 7:3 in Rautheim oder das 5:3 gegen Wipshausen folgten schmerzliche Rückschläge – zuletzt das 0:3 gegen Germania Lamme. Es war bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison.
Heidemann selbst bat nach der Entlassung um Zurückhaltung. Bereits in den vergangenen Wochen hatte er betont, dass sich die Mannschaft „in einem Entwicklungsprozess“ befinde, der Geduld und Vertrauen erfordere.
Bis auf Weiteres wird die Mannschaft nun von Heino Meißner betreut. „Heino Meißner wird die Mannschaft zunächst übernehmen. Nach einem Nachfolger von Marco Heidemann wird zeitnah gesucht“, so Thran weiter.
Der FC Wenden steht vor einer schwierigen Aufgabe: Am kommenden Sonntag (19. Oktober, 14 Uhr) gastiert das Team beim Tabellendritten MTV Hondelage. Für Meißner und das Team geht es darum, in kurzer Zeit Stabilität und Vertrauen zurückzugewinnen.