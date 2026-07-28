FC Wenden begrüßt Rückkehrer Noel Buhmann

Der FC Wenden setzt bei seiner Kaderplanung weiter auf eine Mischung aus Entwicklungspotenzial und Vereinsverbundenheit. Mit Noel Buhmann kehrt ein Spieler an die Schunter zurück, der bereits in der Jugend sowie in der zweiten Herrenmannschaft das Trikot der Blau-Weißen getragen hat. Zuletzt war der Defensivspieler in Waggum aktiv.

Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler befindet sich derzeit noch im Aufbautraining, nachdem er eine Verletzung am Wadenbein erlitten hatte. Der Verein hofft, dass Buhmann nach seiner Genesung zeitnah wieder zur Verfügung steht und seine Qualitäten in der Defensive einbringen kann.