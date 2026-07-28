 2026-07-28T09:36:08.541Z

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FC Wenden begrüßt Rückkehrer Noel Buhmann

Der Bezirksligist verstärkt seine Defensive mit einem bekannten Gesicht

von red · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

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BZL Braunschw. St. 2
FC Wenden
Noel-Maxim Buhmann

Mit Noel Buhmann präsentiert der FC Wenden seinen achten Neuzugang für die kommende Saison. Der Defensiv-Allrounder kennt den Verein bereits aus seiner Jugendzeit und soll nach seiner Verletzung wieder eine feste Größe im Kader werden.

Der FC Wenden setzt bei seiner Kaderplanung weiter auf eine Mischung aus Entwicklungspotenzial und Vereinsverbundenheit. Mit Noel Buhmann kehrt ein Spieler an die Schunter zurück, der bereits in der Jugend sowie in der zweiten Herrenmannschaft das Trikot der Blau-Weißen getragen hat. Zuletzt war der Defensivspieler in Waggum aktiv.

Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler befindet sich derzeit noch im Aufbautraining, nachdem er eine Verletzung am Wadenbein erlitten hatte. Der Verein hofft, dass Buhmann nach seiner Genesung zeitnah wieder zur Verfügung steht und seine Qualitäten in der Defensive einbringen kann.

Vertrautes Umfeld als entscheidender Faktor

Für Buhmann fiel die Entscheidung zur Rückkehr aus mehreren Gründen leicht. Neben den vielen persönlichen Kontakten innerhalb der Mannschaft und seiner engen Verbundenheit mit dem Ort spielte auch die Zusammenarbeit mit Trainer Sascha Fassa eine wichtige Rolle. Beide kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in Bienrode.

Mit der Verpflichtung des Defensiv-Allrounders gewinnt der FC Wenden nicht nur zusätzliche Variabilität für die Abwehrreihe, sondern auch einen Spieler, der das Vereinsumfeld bestens kennt. Buhmann ist bereits der achte Neuzugang der laufenden Transferperiode und unterstreicht den personellen Umbruch, den der Bezirksligist für die kommende Saison vorantreibt.