FC Wendelstein zieht nach 2:1 gegen Heideck ins Kreispokalfinale ein

Direkt nach dem Anpfiff hatte die Heimelf die Chance zur Führung. Elias Semmler setzte sich rechts durch und legte ab für Florian Kupsch. Dessen Schuss wurde aber glänzend vom Wendelsteiner Keeper Erdem Ünal pariert. Auf der Gegenseite machten es die Gäste besser. Eine Hereingabe von links vollendete Luca Irmer zur frühen Führung (4. Minute). Die Antwort der Heidecker folgte kurz darauf: Christian Meier eroberte den Ball stark im Mittelfeld und passte direkt in den Lauf von Michael Albrecht. Vor dem Tor zielte der TSV-Torjäger aber knapp am kurzen Pfosten vorbei. Danach kontrollierte das Bezirksliga-Team aus Wendelstein das Spiel. Nach 16 Minuten wurde Irmer auf die Reise geschickt. Er umkurvte TSV-Keeper Markus Hofmeier, scheiterte mit seinem Schuss aber in letzter Sekunde am mitgelaufenen Jonas Rösch. Die folgende Ecke nutzten die Wendelsteiner dann aber. André Doffin traf nach Unordnung im Heidecker Straftraum zum 2:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich ein anderes Spiel ab. Wendelstein hatte in der zweiten Hälfte keine nennenswerte Torchance mehr. Die Heimelf von Trainer Christoph Huber dagegen investierte viel und steigerte sich. Michael Albrechts Kopfball aus wenigen Metern parierte Ünal stark. In der 73. wurde die Wendelsteiner Verteidigung von einem weiten Einwurf von Henrik Schubert überrascht. Matthias Vetter sah keinen anderen Ausweg und fing den Ball mit den Händen. Albrecht wäre allein auf das Tor zugelaufen, Vetter erhielt eine Zehn-Minuten-Strafe vom Schiedsrichter. Mit dem anschließenden Freistoß verkürzte Heideck auf 1:2. Johannes Wieland drückte den Ball über die Linie. In der Nachspielzeit wäre Heideck sogar beinahe noch der Ausgleich geglückt: TSV-Torhüter Markus Hofmeier ging beim Eckstoß mit nach vorne. Sein starker Kopfball wurde aber auf der Linie von einem Abwehrspieler geklärt. Damit blieb es beim knappen Pokal-Aus für Heideck in einem Spiel, das letztlich durch die bessere Chancenverwertung der Wendelsteiner entschieden wurde. So steigt das Pokalfinale am 1. Mai ohne Heidecker Beteiligung. Für den TSV gilt nun volle Konzentration auf die Kreisliga West – an diesem Sonntag geht es zur TSG 08 Roth. loy

Quelle: Printausgabe Hilpoltsteiner Kurier 05.10.2022