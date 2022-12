FC Welzheim II gewinnt

So., 11.12.2022, 12:15 Uhr

Der Gast glich in Minute 27 nach einer Standardsituation aus, ehe Gantner die gesamte Murrhardter Hintermannschaft überrannte und Handlos den Ball zum erneuten Führungstreffer servierte.

Von Beginn an war das Team um Trainer Stefan Gerosa bestrebt, die Fehler der Vergangenheit aus dem eigenen Spiel auszumerzen. Bereits nach zehn Minuten brachte Stettner die Hausherren in Führung.

Kurze Zeit später gelang den Gästen nach einer Standardsituation erneut der Ausgleich zum 2:2 Halbzeitstand. Die zweite Hälfte fing genau so fulminant an, wie die Erste aufgehört hatte. Nur sechs Minuten nach Anpfiff von Halbzeit zwei brachte Baier die Hausherren nach starker Einzelleistung zurück in Führung.

Mittels einer soliden Defensive und einem hervorragend aufgelegten Piele hielten wacker kämpfende Welzheimer bis zum Schluss dicht und verabschieden sich somit mit einem Sieg in die Winterpause.