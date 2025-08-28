FC Wehr ist nach einer lehrreichen Zeit wieder solo unterwegs

Seit 2009 steht Urs Keser als Fußballtrainer an der Seitenlinie. Nicht, dass der 46-Jährige amtsmüde geworden ist, "aber man macht sich schon seine Gedanken", sagt der Trainer des Bezirksligisten FC Wehr. Vielleicht sei es mal an der Zeit "eine Pause einzulegen und den Akku aufzuladen". Auch sei seine Familie in dieser Zeit etwas zu kurz gekommen.



Begonnen hat Keser bei seinem Heimatverein SV Schwörstadt in der Kreisliga A als Spielertrainer und feierte direkt den Aufstieg in die Bezirksliga. 2013 wechselte er zum SV Herten als Co-Trainer unter Thorsten Szesniak. "Allerdings habe ich festgestellt, dass es mir in der zweiten Reihe nicht richtig gepasst hatte. Ich wollte einen Verein alleine führen", sagt Keser. Als die Schwörstädter davon Wind bekamen, klopften sie bei ihm an "und ich bin zurückgekehrt".

