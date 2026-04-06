FC Wehr ist im Abstiegskampf der große Oster-Sieger

Das Duell der beiden Top-Torjäger David Scheu (Stühlingen/Weizen) und Brooklyn Lehmann (Buch) entschied Letzterer mit drei Treffern für sich. Dabei startete Lehmann in die Partie mit einem Fehlschuss, scheiterte mit einem Handelfmeter an Gästetorwart Mirco Nannavecchia (14.). Kurz darauf traf Scheu zur SG-Führung (22.). In der zweiten Halbzeit aber drehte Lehmann die Partie mit einem Hattrick binnen sechs Minuten – die Saisontreffer 19, 20 und 21 des Bucher Torjägers. Der Aufsteiger versuchte in den Schlussminuten alles, aber Jannik Strittmatter im Tor der Gastgeber war kaum zu bezwingen. Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff traf Scheu zum 30. Mal in dieser Saison – jedoch zu spät für eine Aufholjagd. "In Buch kann man verlieren, das ist kein Beinbruch für uns", sagte SG-Trainer Sylvio Kech.

Tore: 0:1 D. Scheu (22.), 1:1, 2:1, 2:1 alle Lehmann (64., 68., 70.), 3:2 D. Scheu (89.). Bes.: Nannavecchia hält HE von Lehmann (17./Buch).