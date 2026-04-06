 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

FC Wehr ist im Abstiegskampf der große Oster-Sieger

Der Tabellenvorletzte FC Hochrhein schockt den FC Zell

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser
„Der Trend sieht nicht gut aus“: Der SV Weil II (mit Niko Rusch, rechts) unterlag beim FC Wehr (mit Alexander Rebis). | Foto: Gerd Gründl
„Der Trend sieht nicht gut aus“: Der SV Weil II (mit Niko Rusch, rechts) unterlag beim FC Wehr (mit Alexander Rebis). | Foto: Gerd Gründl

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BZL Hochrhein

Sa., 04.04.2026, 17:00 Uhr
SV Buch
SV BuchBuch
SG Stühlingen/Weizen
SG Stühlingen/WeizenSG Stühlingen/Weizen
3
2
Abpfiff
Das Duell der beiden Top-Torjäger David Scheu (Stühlingen/Weizen) und Brooklyn Lehmann (Buch) entschied Letzterer mit drei Treffern für sich. Dabei startete Lehmann in die Partie mit einem Fehlschuss, scheiterte mit einem Handelfmeter an Gästetorwart Mirco Nannavecchia (14.). Kurz darauf traf Scheu zur SG-Führung (22.). In der zweiten Halbzeit aber drehte Lehmann die Partie mit einem Hattrick binnen sechs Minuten – die Saisontreffer 19, 20 und 21 des Bucher Torjägers. Der Aufsteiger versuchte in den Schlussminuten alles, aber Jannik Strittmatter im Tor der Gastgeber war kaum zu bezwingen. Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff traf Scheu zum 30. Mal in dieser Saison – jedoch zu spät für eine Aufholjagd. "In Buch kann man verlieren, das ist kein Beinbruch für uns", sagte SG-Trainer Sylvio Kech.

Tore: 0:1 D. Scheu (22.), 1:1, 2:1, 2:1 alle Lehmann (64., 68., 70.), 3:2 D. Scheu (89.). Bes.: Nannavecchia hält HE von Lehmann (17./Buch).

Zum kompletten Spieltagsbericht: Der Tabellenvorletzte FC Hochrhein schockt den FC Zell BZ-Plus)

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
FC Wehr
FC WehrWehr
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil II
3
0
Die halbe Bezirksliga ist in den Abstiegskampf involviert. Aus dem Osterwochenende geht der FC Wehr als Gewinner im Rennen um den Klassenerhalt hervor. Dagegen verstärken sich die Sorgen der Konkurrenz. Zum gesamten Bericht über die Lage im Abstiegskampf: FC Wehr ist im Abstiegskampf der große Oster-Sieger (BZ-Plus)