FC Wegberg-Beeckerlebt ein äußerst torreiches Wochenende

Den Fußballfans, die sich am Wochenende auf dem Kunstrasenplatz des Waldstadions den Testspiel-Doppelpack des FC Wegberg-Beeck angeschaut haben, wurde reichlich Unterhaltung serviert: Gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven siegten die Schwarz-Roten sage und schreibe 13:1 (7:0), und tags darauf gegen die Sportfreunde Düren drehten sie ein 1:3 noch in ein 5:3 (1:2) – macht unterm Strich also 18:4 Tore.

Tags darauf gegen den Landesligisten brachte Braun den FC zwar in Führung, doch Marc Wollersheim (zwei Mal) und Mustapha Chahrour drehten diese für den Gast in eine zwischenzeitliche 3:1-Führung um. Doch dann kam Beeck gewaltig zurück: Kleefisch, Paul Gelber und in der Schlussphase Alessio Tafa und Leo Mirgartz machten aus dem 1:3 noch ein 5:3. „Nach dem 2:3 haben wir noch mal richtig Energie auf den Platz gekriegt. Düren war aber auch ein sehr spielfreudiger Gegner“, urteilte Schmalenberg.

Personallage angespannt

Sorgen macht ihm dagegen die aktuelle Personalsituation – etliche Spieler sind verletzt, beide Spiele bestritten die Kleeblätter daher nur mit einem kleinen Kader. So plagt Vize-Kapitän Nils Hühne eine Blockade im Rücken, die sich Richtung Leiste ausgebreitet hat. „Es ist aber nur eine muskuläre Geschichte, vielleicht kann Nils schon im nächsten Testspiel wieder dabei sein“, sagt Schmalenberg.

Mehmet Yilmaz fehlte am Wochenende krankheitsbedingt, Winterzugang Kai Bösing war nach seinem Platzverweis in Nettetal für beide Partien nicht spielberechtigt. „Davon abgesehen tut er uns aber wie erwartet sehr gut“, lautet nach den ersten beiden Vorbereitungswochen Schmalenbergs Fazit. Selbiges gelte auch für Rückkehrer Justin Hoffmanns. „Er geht wie gewohnt voran, gibt Vollgas – und das auf jeder Position. In den vier Testspielen war er schon als Innenverteidiger, Außenverteidiger, Sechser und auf der Halbposition im Einsatz.“

Bei Merlin Schlosser sieht es dagegen weiterhin nicht gut aus. „Er hat eben einen Bandscheibenvorfall, ist in der Reha aber sehr fleißig. So schnell wird er aber wohl noch nicht zurückkommen.“ Etwas mehr Hoffnung hat der Coach da schon bei seinem Kapitän Yannik Leersmacher, der sich im Pokalspiel gegen Hohkeppel einen Innenbandanriss zugezogen hatte: „Im März sollte er wieder zur Verfügung stehen.“ Bei beiden Akteuren steht zur weiteren Klärung diese Woche noch einmal eine MRT an. Und der weitere Rekonvaleszent Adrijan Behrami soll in etwa zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Dort bereits wieder richtig dabei ist Denis Massold, der die komplette Hinrunde wegen eines Sprunggelenkbruchs verpasst hatte. „Er steigert sich peu à peu, der Fuß hält“, sagt Schmalenberg. Zur Stammbesetzung in den bisherigen Tests zählte auch Niklas Fensky. „Er hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Schmalenberg.

Das gelte auch für zwei Youngster aus der eigenen Jugend: „Maurits Kerkman hat in der Hinrunde viel gelernt, hat einen Riesenschritt gemacht.“ Und der A-Jugendliche Hauke Winkens sei in der Vorbereitung bislang nicht nur wegen seiner beiden Tore gegen Ay-Yildiz positiv aufgefallen: „Er hat gegenüber dem Sommer körperlich deutlich zugelegt, man merkt, dass er seitdem viel im Fitnessstudio war. Dazu ist er ein guter Fußballer.“

Prima sei zudem die Zusammenarbeit mit dem neuen Co-Trainer Edin Durakovic angelaufen: „Das gegenseitige Vertrauen war sofort da, das entwickelt sich sehr gut. Dazu hat Edin auch noch ein gutes Herz.“ Abgesehen von den Verletzungssorgen zieht Schmalenberg ein positives Fazit nach dem ersten Drittel der Vorbereitung: „Wir stehen da, wo wir nach zwei Wochen auch stehen sollten. Wir wollen in der Rückrunde um Platz zwei und drei mitspielen – das gibt dieser Kader auch her.“