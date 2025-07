FC Wegberg-Beeck will um den Titel mitspielen

Eine gute Kondition wird das Team in der Saison auch brauchen. „Wir wollen um Platz eins mitspielen“, erklären unisono Schmalenberg und Werner Tellers, beim FC in Personalunion Geschäftsführer, Macher und Hauptsponsor. Im Unterschied zur Vorsaison, die 2024 nach dem vierten Abstieg aus der Regionalliga von vornherein als eine Übergangs-Spielzeit angegangen worden war, legen die Verantwortlichen die Messlatte nun also erheblich höher – angepeilt wird nichts anderes als der fünfte Aufstieg in die Regionalliga.

„Ja, wir wollen aufsteigen. Zum einen haben wir bis auf Leo Mirgartz alle Spieler gehalten, die wir halten wollten. Und zum anderen haben wir richtig gute neue Spieler dazugewonnen, die das Niveau gegenüber der Vorsaison deutlich erhöht haben. Ich bin mit dem Kader mehr als zufrieden. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch realisieren können. Gerade in der Breite ist der Kader jetzt erheblich besser als in der Vorsaison besetzt“, erklärt Schmalenberg.

Namhafte Neulinge

Unumstrittener Königstransfer ist natürlich Stürmer Marc Brasnic, gekommen von Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC. Der 28-Jährige erzielte in 258 Spielen für überwiegend Regionalligisten 133 Tore. Aus der Saison 2015/2016 (da spielte Beeck erstmals Regionalliga) stehen für den gebürtigen Aachener und nun in Baesweiler wohnenden Sturmtank auch sieben Zweitligaspiele für den SC Paderborn in der Vita. Keine Frage, einen derartigen Transfer hat Beeck lange nicht mehr getätigt.

„Marc ist zudem ein echter Mentalitätsspieler. Auch durch diese Verpflichtung ist die Erwartungshaltung natürlich deutlich gestiegen“, erklärt Schmalenberg. Dass der Druck auch auf ihn selbst damit ebenso gestiegen ist, kümmere ihn nicht. „Ich empfinde das überhaupt nicht als Druck, sondern als eine Herausforderung. Es ist schön, dass mir das Vertrauen geschenkt wird, mit dieser Truppe zu arbeiten.“

Ein weiterer sehr interessanter Zugang ist zweifellos Niklas Koppitz. Der 26-Jährige bringt Mittelrheinliga-Erfahrung satt mit: Sein erstes Seniorenjahr bestritt der Mittelfeldspieler für Viktoria Arnoldsweiler, danach lief er etliche Jahre für Borussia Freialdenhoven auf, ehe er nach deren Mittelrheinliga-Rückzug 2024 beim TuS Königsdorf anheuerte – und dort in dem einen Jahr mit je zwölf Toren und Assists zum besten Scorer avancierte. „Niklas hätte auch zu anderen Klubs wechseln können, doch er wollte zu uns. Mit ihm bekommen wir zudem einen äußerst spielintelligenten Akteur dazu“, erläutert der Coach.

Dritter im Bunde der – zumindest zunächst – wohl gesetzten Neuzugänge ist ein Rückkehrer: Yannik Hasenbein ist die neue Nummer eins. Bereits in der Regionalliga-Saison 2023/2024 gehörte die kölsche Frohnatur als zweiter Schlussmann hinter Ron Meyer zum Kader, kam auch zu einigen Einsätzen. Unvergessen ist sein Sahnetag beim denkwürdigen 2:1 gegen die U23 Borussia Mönchengladbachs, als Hasenbein speziell in der ersten Halbzeit die Gladbacher Angreifer reihenweise zur Verzweiflung brachte. Und auch, wenn er nur auf der Bank saß, verbreitete Hasenbein stets gute Stimmung. Nach einem Jahr beim SV Bergisch Gladbach ist Hasenbein nun zurück beim FC. Einige Hoffnungen liegen im Sturm auch auf David Arize. Bis 2024 durchlief er bei Borussia Mönchengladbach die entscheidenden Jugendjahre. Der Start in die Seniorenzeit lief für den 20-Jährigen in der zweiten Mannschaft des FC Riga in Lettland dann freilich alles andere als nach Wunsch.

Fünf Jahre Oberliga-Erfahrung, erworben bei Union Nettetal, bringt Mittelfeldspieler Peer Winkens (24) mit – daher sicherlich auch jemand, den man auf dem Zettel haben sollte. Das gilt auch für zwei bisherige A-Jugendliche, die von Profi-Klubs kommen: Abwehrspieler Elias Khadraoui hat seine fußballerische Ausbildung in Gladbach absolviert, Luan Braun bei Alemannia Aachen. Und aus Beecks eigener Jugend sind nun Mittelfeldspieler Hauke Winkens und Torwart Silver van der Ark zum Kader gestoßen.

Beecks Funktionsteam verstärken zwei markante Rückkehrer: Friedel Henßen amtiert nach einem Jahr Auszeit nun wieder als Sportlicher Leiter – so wie er es seit 2019 auch schon getan hatte. „Ich bin sehr froh, dass er wieder da ist und mir einiges abnimmt, wofür ich in der letzten Saison auch noch zuständig war“, sagt Schmalenberg. Und Maurice Pluntke, von 2022 bis 2024 beim FC am Ball und im zweiten Jahr auch der Kapitän, hat nach einem Jahr bei der SG Holzheim, das mit dem Aufstieg in die Oberliga endete, seine aktive Karriere beendet.