FC Wegberg-Beeck: Wieder eine Premiere – nun in Königsdorf Mittelrheinliga: Am Sonntag spielt der FC Wegberg-Beeck gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf.

Wie vor einigen Wochen in Glesch wartet auf den FC Wegberg-Beeck am Sonntag erneut ein Team, gegen das der FC noch nie gespielt hat: Aufsteiger TuS Blau-Weiß Königsdorf. Anstoß auf dem dortigen Kunstrasenplatz ist um 15.30 Uhr.

Noch vor neun Jahren kickte der TuS Blau-Weiß Königsdorf in der Kreisliga B. Dann setzte beim Klub aus dem Frechener Stadtgebiet jedoch eine bemerkenswerte Aufwärtsentwicklung ein – zunächst mit gemächlichem Tempo, zuletzt rasant. 2014 gelang der Aufstieg in die A-Liga, 2019 in die Bezirksliga. Dort gelang dem TuS der Durchmarsch in die Landesliga, und auch dort hielten sich die Blau-Weißen nur zwei Jahre auf. Nach Platz sechs im ersten Jahr wurde der TuS in der abgelaufenen Saison souveräner Meister der Landesliga, Staffel 2, und löste damit erstmals das Ticket für die Mittelrheinliga.

Nach Königsdorf, dem nördlichsten Stadtteil Frechens, reist am Sonntag der FC Wegberg-­Beeck. Wie vor einigen Wochen beim Auswärtsspiel in Glesch bekommen es die Kleeblätter also erneut mit einem Premierengegner zu tun – wieder auf Kunstrasen.

„Königsdorf ist eine Mannschaft, die viel fußballerisch lösen will. Das ist ein guter Aufsteiger“, urteilt FC-Coach Mark Zeh. Mit elf Punkten aus neun Spielen ist der Aufsteiger auch passabel gestartet, hat auch ein deutlich positives Torverhältnis, obwohl er einmal mehr verloren als gewonnen hat. Die gute Tordifferenz verdankt die Truppe des jungen Trainers Albert Deuker (31) zwei spektakulären Auswärtserfolgen: Beim FC Blau-Weiß Friesdorf siegte Königsdorf 7:0, vergangenen Sonntag beim FC Pesch 4:0. Herausragender Torschütze ist Florian Welter. Der 21-Jährige hat bereits achtmal eingelocht, liegt in der Torschützenliste der Liga damit direkt hinter Beecks Dimitrios Touratzidis und Vichttals Tugay Temel (beide neun), die diese Liste anführen.

Dennoch geht Zeh die Aufgabe in Königsdorf mit breiter Brust an: „Wir sind der Tabellenführer und daher auch der Favorit.“ Ob Yannik Leersmacher, der wegen einer Zerrung beim überzeugenden 2:0 im Spitzenspiel gegen Borussia Freialdenhoven passen musste, wieder mitwirken kann, ist noch fraglich. Selbiges gilt auch für Maurice Passage: Den Kapitän zwickt’s mal wieder am Rücken. Justin Hoffmanns, Beecks Langzeitverletzter, ist in dieser Woche am gerissenen Kreuzband operiert worden.